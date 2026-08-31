Сотрудники МСХ РК пройдут обучение по современным агротехнологиям и управлению АПК в КНР

В сентябре в Китайской Народной Республике состоится серия обучающих семинаров для специалистов Министерства сельского хозяйства РК и его территориальных подразделений. Обучение организовано в рамках двустороннего сотрудничества между МСХ РК и Министерством коммерции КНР.

Программа предусматривает шесть специализированных курсов. Казахстанские специалисты изучат китайский опыт в области цифровизации сельского хозяйства, модернизации государственных услуг, разработки и реализации аграрной политики, развития сельских территорий и применения инноваций в АПК.

Отдельные направления обучения посвящены борьбе с опустыниванием и экологическому земледелию, модернизации птицеводства, ветеринарному контролю и безопасности пищевой продукции, развитию инфраструктуры животноводства и сортоиспытанию.

В состав казахстанской делегации войдут молодые эксперты отраслевых департаментов МСХ РК, специалисты территориальных инспекций КГИ в АПК Алматы, Актюбинской, Кызылординской и Туркестанской областей.

«Для нас важно, чтобы международное сотрудничество имело практический результат. КНР накопила значительный опыт в цифровизации сельского хозяйства, внедрении современных технологий, ветеринарном контроле и развитии переработки. Задача наших специалистов — изучить эти решения и определить, какие из них можно эффективно применять в Казахстане с учетом особенностей нашей отрасли и регионов», — отметил руководитель аппарата МСХ РК Сергей Ли.

Особое значение в рамках программы имеет обмен практическим опытом между специалистами двух стран. Участники смогут ознакомиться с современными подходами к организации аграрного производства, государственному регулированию и контролю, а также обсудить актуальные вопросы развития АПК с китайскими коллегами.

Все расходы берет на себя Министерство коммерции КНР.