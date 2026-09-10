Айдарбек Сапаров ознакомился с ходом уборочной кампании в Павлодарской области

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в рамках рабочей поездки в регион оценил темпы уборочных работ, состояние посевов, эффективность использования орошаемых земель, обеспеченность хозяйств необходимой техникой, а также готовность предприятий к приему и сохранению собранного урожая.

В регионе продолжается уборка зерновых, масличных, картофеля и овощных культур.

На сегодня убрано 595,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур или 75,5%. Собрано 429,7 тыс. тонн картофеля, 125,1 тыс. тонн овощей, 51 тыс. тонн бахчевых культур и 8,9 тыс. тонн масличных культур.

Одним из объектов посещения стало КХ «Родник», где министр ознакомился с уборкой овощных культур. Хозяйство специализируется на производстве картофеля и овощей и располагает необходимой сельскохозяйственной техникой и инфраструктурой для проведения полевых работ.

Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено развитию инфраструктуры хранения. В селе Набережное Айдарбек Сапаров посетил овощехранилище ТОО «Andas Agro» и ознакомился с процессом закладки картофеля на хранение.

Современный комплекс оснащен системами вентиляции и охлаждения, что позволяет создавать оптимальные условия для длительного хранения продукции, снижать естественные потери и сохранять качество урожая.

Наряду с картофелеводством предприятие развивает кормовое производство и молочное животноводство, эффективно используя значительные площади орошаемых земель.

В селе Кызылагаш министр осмотрел картофельные поля ТОО «Болаттар», ознакомился с состоянием посевов и ходом уборки.

Также в рамках поездки Айдарбек Сапаров посетил фермерское хозяйство «Егимбай», специализирующееся на растениеводстве и животноводстве.

КХ впервые в этом году посеяло картофель и получило урожайность в среднем 50 ц/га.

Министр отметил, что в текущий период ключевой задачей остается организованное и своевременное завершение уборочной кампании.

«Сегодня перед аграриями стоит задача не только собрать урожай, но и обеспечить его сохранность. Именно поэтому развитие инфраструктуры хранения имеет стратегическое значение. Современные овощехранилища позволяют минимизировать потери, сохранить качество продукции и обеспечить ее стабильное поступление на рынок в межсезонье. В конечном счете это вопрос не только эффективности сельхозпроизводства, но и продовольственной безопасности страны», – отметил Айдарбек Сапаров.

По итогам рабочей поездки министр дал соответствующие поручения по обеспечению своевременного завершения уборочной кампании, эффективному использованию орошаемых земель и дальнейшему развитию инфраструктуры хранения сельскохозяйственной продукции.