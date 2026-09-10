Айдарбек Сапаров: Господдержка АПК должна давать конкретный производственный результат

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с сельхозтоваропроизводителями региона и ознакомился с деятельностью ТОО «Галицкое».

Основное внимание на встрече было уделено темпам уборочной кампании, эффективности мер государственной поддержки, ускоренному развитию животноводства, модернизации производств и расширению переработки.

По словам министра уборочная кампания в стране проходит в оптимальные сроки. На сегодняшний день убрано 9,8 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 62,8% посевных площадей. Намолочено 13,8 млн тонн зерна.

Темпы значительно выше прошлогодних. На аналогичную дату 2025 года было убрано 4,1 млн га и намолочено 9,3 млн тонн зерна. Основные уборочные работы планируется завершить к середине октября.

Павлодарская область также опережает общереспубликанские темпы. Здесь убрано 595,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 75,5% посевных площадей.

Параллельно продолжается уборка овощебахчевых культур. В регионе собрано 429,7 тыс. тонн картофеля, 125,1 тыс. тонн овощей и 51 тыс. тонн бахчевых культур.

Айдарбек Сапаров отметил, что после завершения уборочной кампании необходимо обеспечить дальнейший рост эффективности сельхозпроизводства, расширять переработку и укреплять внутреннюю сырьевую базу.

«Сегодня государство оказывает беспрецедентную поддержку агропромышленному комплексу. В текущем году на поддержку отрасли предусмотрено порядка 1 трлн тенге.

При этом важно обеспечить не просто освоение средств как самоцель, а их реальную отдачу для отрасли: рост объемов производства, повышение производительности, создание новых рабочих мест и увеличение доходов сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул министр.

Отдельное внимание на встрече уделено развитию животноводства. В рамках Комплексного плана развития отрасли предусмотрено порядка 220 млрд тенге. Первые 80 млрд тенге уже направлены на закуп высокопродуктивного племенного поголовья.

На сегодняшний день из стран дальнего зарубежья завезено около 6 тыс. голов КРС, внутри страны приобретено более 30 тыс. голов. В октябре планируется выделение еще 70 млрд тенге.

«Мы должны перейти от умеренных темпов к форсированному развитию отрасли. Необходимо активно использовать современные технологии, повышать генетический потенциал стада и одновременно формировать устойчивую кормовую базу», — отметил Айдарбек Сапаров.

В рамках рабочей поездки министр и аким области Асаин Байханов посетили ТОО «Галицкое» в Успенском районе — предприятие с полным производственным циклом, объединяющее кормопроизводство, животноводство, переработку сельхозсырья и выпуск готовой продукции.

Сегодня хозяйство располагает тремя молочно-товарными фермами с беспривязным содержанием 2 120 голов. Общее поголовье крупного рогатого скота превышает 4,7 тыс. голов.

Автоматизация процессов доения и модернизация производственных объектов позволяют предприятию повышать продуктивность и увеличивать производство молока. Сырье перерабатывается на заводе ТОО «Павлодар Молоко», где под брендом «Галицкое» выпускаются кефир, сметана, творог, сливочное масло и другие виды молочной продукции.

Развиваются также мясное и масложировое направления. Производственные мощности позволяют выпускать до 11 тонн говяжьего фарша и 4 тонн мясных консервов в год, а также различные виды полуфабрикатов. Собственное производство рафинированного подсолнечного масла рассчитано на переработку 3,6 тонны сырья в сутки.

В текущем сезоне посевные площади составили 37,5 тыс. га, из которых более 25 тыс. га занято зерновыми, 5,1 тыс. га — масличными и свыше 7,2 тыс. га — кормовыми культурами и кукурузой на силос.

Для дальнейшего повышения эффективности производства предприятие реализует два инвестиционных проекта общей стоимостью 3,6 млрд тенге.

Первый проект стоимостью 2,2 млрд тенге предусматривает создание орошаемого участка площадью 459 га. В его рамках предусмотрены закупка трех дождевальных машин, бурение пяти скважин, строительство насосной станции и обустройство пруда-накопителя.

После запуска проекта предприятие планирует ежегодно получать до 18,1 тыс. тонн кукурузы на силос. Это позволит существенно укрепить кормовую базу молочных ферм и снизить зависимость от внешних поставок кормов.

Еще 1,4 млрд тенге направляется на строительство картофеле-овощехранилища мощностью 7,5 тыс. тонн. Новый объект позволит обеспечить круглогодичное хранение продукции, сократить потери при хранении и транспортировке, повысить эффективность сбыта.

Осматривая производственные площадки, доильно-молочный блок и цифровые системы управления стадом, Айдарбек Сапаров подчеркнул необходимость дальнейшего внедрения автоматизации и современных технологий.

По словам министра, именно технологически оснащенные хозяйства должны стать основой качественной трансформации агропромышленного комплекса. При этом ключевым критерием эффективности остается не объем освоенной поддержки, а конкретный экономический и производственный результат.

«Сегодня у аграриев есть и финансовая поддержка, и необходимые инструменты. Теперь важно эффективно ими воспользоваться и обеспечить результат на каждом хозяйстве. Наша общая задача — не просто собрать хороший урожай, а обеспечить устойчивый рост всего агропромышленного комплекса, повысить продовольственную безопасность страны и увеличить доходы людей, которые работают на земле», — заключил Айдарбек Сапаров.