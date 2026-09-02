В Казахстане продолжается подготовка к уборочной кампании сахарной свеклы и последующему сезону ее переработки. Одним из ключевых предприятий отрасли является Коксуский завод, где завершаются работы по подготовке производственных мощностей к приему нового урожая.

В настоящее время действующая мощность предприятия по переработке сахарной свеклы составляет 2 тыс. тонн в сутки. В рамках проводимой модернизации планируется увеличить ее до 3 тыс. тонн в сутки уже в октябре текущего года.

На предприятии устанавливается новое диффузионное оборудование. Завершить монтаж планируется до конца сентября.

Также проводится оснащение производственной лаборатории. Уже установлено новое оборудование для определения сорности и сахаристости сахарной свеклы.

Для организации приемки сырья на территории предприятия подготовлены пять БУМ-машин. Все основные подготовительные мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденным графиком. Это позволит обеспечить своевременный прием сырья и бесперебойную работу предприятия в период переработки нового урожая.

Министерство сельского хозяйства координирует работы по подготовке заводов к сезону переработки.

Так, в октябре на Таразском сахарном заводе планируется завершить установку линии мощностью 3 тыс тонн в сутки.

Одновременно Министерство продолжает работу по расширению посевных площадей сахарной свеклы.

В текущем году площадь посевов сахарной свеклы составила 23,8 тыс. га. Основные площади сосредоточены в Жамбылской области и Жетісу.

Реализация указанных мер направлена на увеличение объемов производства, повышение загрузки отечественных перерабатывающих предприятий.