Казахстан станет производственным хабом для японского рамэна на рынке Евразии

Shin-Line Group и японская Shigemitsu Industry, владелец международной сети AJISEN RAMEN, подписали Соглашение о мастер-франшизе и создании совместного предприятия. В планах партнеров — до 50 ресторанов в Казахстане и странах региона в 2027–2031 годах.

Cоглашение подписано в Посольстве РК в Японии при участии президента Shin-Line Group Андрея Шина и президента Shigemitsu Industry Кацуаки Шигэмицу.

В рамках долгосрочного партнерства создается совместное предприятие Ajisen Ramen Central Asia, которое возьмет на себя функции регионального управления, франчайзинга, производства и адаптации продукции. Основной этап расширения запланирован на 2027-2031 годы, в течение которых партнеры намерены открыть до 50 ресторанных точек.

Казахстан станет ключевой операционной, логистической и производственной базой проекта, откуда бренд будет поэтапно выходить на рынки Центральной Азии, стран ЕАЭС, Кавказа и Восточной Европы. Первым практическим шагом станет открытие флагманского ресторана AJISEN RAMEN в Алматы. На базе производственных мощностей Shin-Line в селе Байсерке Алматинской области будет создана централизованная фабрика-кухня, обеспечивающая единый японский стандарт качества, логистику и глубокую локализацию сырья с обязательным учетом требований халал.

В основе этого сотрудничества лежит трансфер передовых японских технологий, производственных стандартов и рецептур с их последующей адаптацией под вкусовые предпочтения местных потребителей. Партнерство позволит сформировать в регионе новый центр японской гастрономической культуры, привлечь иностранные инвестиции, создать новые рабочие места и внедрить инновационные управленческие стандарты в пищевую промышленность Казахстана.