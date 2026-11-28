Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин в ходе рабочей поездки в область Ұлытау провел встречу с населением и сельхозпроизводителями региона. Участники обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса, реализацию инвестиционных проектов, доступность мер государственной поддержки и актуальные вопросы, волнующие сельхозтоваропроизводителей.

«Президент поставил задачу по системному развитию животноводства как одного из ключевых драйверов аграрной экономики и продовольственной безопасности. Со своей стороны государство последовательно расширяет инструменты поддержки аграриев – это льготное кредитование, лизинг сельхозтехники. Важно, чтобы эти механизмы были доступны хозяйствам и обеспечивали конкретный результат: увеличение производства, создание рабочих мест и развитие сельских территорий», – отметил Амангалий Бердалин.

Участников встречи интересовали вопросы доступности льготного финансирования и субсидирования, реализации инвестиционных проектов, обеспечения хозяйств кормами и расширения производственных мощностей.

Вице-министр провел прием граждан.

В рамках поездки он также ознакомился с ходом реализации животноводческих проектов в Жанааркинском районе. Всего в регионе в 2026–2027 годах готовятся к вводу в эксплуатацию шесть новых объектов, направленных на развитие мясного скотоводства, племенного животноводства, откормочных мощностей и собственной кормовой базы.

Одним из ключевых проектов станет мясная ферма полного производственного цикла СПК «Orynbai Meat» в селе Бидайык-2. Объем инвестиций составляет 216 млн тенге, ввод объекта запланирован до конца 2026 года. На первом этапе здесь планируется содержать 600 голов КРС мясного направления с перспективой увеличения поголовья до 1 200 голов.

Проект предусматривает создание единой производственной цепочки – от выращивания и заготовки собственных кормов до переработки мяса. Кормовая база будет формироваться за счет выращивания суданской травы, ячменя, люцерны и других культур с применением водосберегающих технологий. В перспективе предприятие намерено выйти на экспорт.

В селе Алгабас реализуется проект СПК «Saryarka Ranch» по созданию фермы-репродуктора мясного направления. Общая стоимость составляет 375,04 млн тенге, из которых 350 млн тенге привлечены по программе льготного кредитования «Жайлау». Средства направлены на приобретение 205 голов племенного КРС аулиекольской породы и строительство необходимой производственной инфраструктуры.

Расширение животноводческих мощностей также ведется в КХ «Берікбол» в селе Карамола. На базе трех действующих животноводческих площадок планируется построить современные фермы с собственной кормовой базой. Инвестиции в проект составят 250 млн тенге. Модернизация позволит увеличить производственные возможности хозяйства, повысить продуктивность поголовья и обеспечить стабильные поставки скота и мясной продукции на внутренний рынок.

В поселке Жайрем вице-министр посетил КХ «Бастау», реализующее два инвестиционных проекта общей стоимостью 452,21 млн тенге. Первый предусматривает создание семейной фермы с вложениями 132,21 млн тенге, второй – развитие разведения и реализации крупного и мелкого рогатого скота с объемом инвестиций 320 млн тенге.

Также он посетил КХ «Әбдіғазиз», где при поддержке льготного кредитования через КТ «Sarysu» практически завершено строительство животноводческого комплекса. Объем финансирования составил 54 млн тенге, ввод объекта ожидается до конца 2026 года. Хозяйство уже получило 700 голов овец в рамках участия в СПК «Ulytau sheep».

В целом агропромышленный комплекс области Ұлытау демонстрирует положительную динамику. В 2026 году посевная площадь составила 26,8 тыс. га, собрано 23,1 тыс. тонн зерна, план кормозаготовки выполнен в полном объеме. В государственную собственность возвращено 67,3 тыс. га неиспользуемых сельхозугодий, что составляет 112% от плана.

Значительную роль в развитии отрасли играет государственная поддержка. В 2026 году на субсидирование АПК области предусмотрено 4,9 млрд тенге, на фондирование социальных предпринимательских корпораций направлено 5,4 млрд тенге. По программе тиражирования опыта Северо-Казахстанской области выделено 4 млрд тенге, из которых на реализацию трех проектов уже профинансировано 2,5 млрд тенге.

По программам льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ 12 фермеров получили 866 млн тенге. Также одобрено финансирование откормочных площадок на 140 млн тенге и перерабатывающих предприятий на 100 млн тенге по программе кредитования оборотных средств под 5%.

В рамках рабочей поездки Амангалий Бердалин также принял участие в региональном агрофоруме, посвященном Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. На мероприятии состоялось награждение отличившихся аграриев и ветеранов отрасли.