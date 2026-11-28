Министерство сельского хозяйства продолжает реализацию мер государственной поддержки, направленных на развитие отечественного животноводства и увеличение производства молока. В рамках реализации программ, предусмотренных Комплексным планом развития животноводства на молочно-товарную ферму ТОО «Мойылды Байконур» в Восточно-Казахстанской области завезена вторая партия племенного скота — 221 голова нетелей голштино-фризской породы из Российской Федерации.

Животные приобретены для молочно-товарной фермы мощностью 1 075 фуражных голов.

Первая партия из 224 голов поступила на ферму 30 сентября текущего года. Таким образом, на сегодняшний день завезено 445 голов племенного скота.

Программы позволяют сельхозтоваропроизводителям привлекать доступное финансирование для расширения животноводческих хозяйств, приобретения племенного скота и наращивания производственных мощностей. Такие проекты направлены на увеличение отечественного производства молока, укрепление сырьевой базы перерабатывающих предприятий и повышение продовольственной обеспеченности страны.

Пополнение стада высокопродуктивным племенным скотом позволит предприятию постепенно выйти на проектные показатели, увеличить объёмы производства и улучшить качественные характеристики молока.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по расширению доступности льготного финансирования и поддержке инвестиционных проектов в животноводстве, ориентированных на увеличение поголовья, рост производительности и развитие отечественной переработки.