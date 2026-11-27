Маслозаводы Казахстана направили более 200 млрд тенге на финансирование фермеров — НАПМК
За последние пять лет казахстанские предприятия по переработке масличных культур направили более 200 млрд тенге на прямое форвардное финансирование сельхозпроизводителей. Такая поддержка способствует расширению посевных площадей, увеличению производства масличных культур и формированию устойчивой сырьевой базы для отечественных переработчиков.
Об этом на международной конференции KazOil 2026 в Астане сообщил исполнительный директор по стратегическому развитию Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК) Андрей Антонов.
На сегодняшний день действующие мощности по переработке масличных культур в Казахстане составляют 5,4 млн тонн в год, из которых 4,6 млн тонн приходится на подсолнечник. В 2026–2028 годах из 3,6 млн тонн планируемых к вводу новых перерабатывающих мощностей 3 млн тонн также ориентировано на эту культуру.
С 2025 по 2028 год более чем в 2 раза — с 481 тыс. до 1 млн тонн – также вырастут мощности по рафинации растительных масел.
По оценкам НАПМК, к 2028 году мощности по переработке подсолнечника в Казахстане превысят 7 млн тонн в год. При этом их загрузка с учетом роста производства подсолнечника внутри страны оценивается на уровне порядка 50% (без учета переработки других масличных культур). В частности, в северном регионе (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Карагандинская области) совокупные мощности по подсолнечнику в 1,4 раза превысят оцениваемый валовой сбор семечки в этих же областях.
«Ввод новых перерабатывающих мощностей в северном регионе усилит конкуренцию за сырье и увеличит объемы закупок и тем самым создаст дополнительные возможности для расширения посевных площадей», — отметил Андрей Антонов.
При этом дефицит сырья и отсутствие проблем с экспортной логистикой масла и шрота уже сейчас удерживают закупочные цены (DAP-завод с НДС) в Казахстане на уровне выше, чем в регионе — 170–195 тыс. тенге за тонну против 140–155 тыс. тенге в Украине и 115–143 тыс. тенге в России.
Андрей Антонов подчеркнул, что за последние пять лет посевы подсолнечника в Казахстане увеличились на 130% — до 2,2 млн га в 2026 году. Расширение посевных площадей стало возможным в том числе благодаря прямому форвардному финансированию аграриев со стороны переработчиков, объем которого в 2022–2026 годах превысил 200 млрд тенге. Эти средства позволяют фермерам заранее получать финансирование на проведение посевной кампании, приобретение необходимых ресурсов и расширение производства, а переработчикам — формировать долгосрочную сырьевую базу.
По оценке НАПМК, потенциал посевных площадей подсолнечника в Казахстане позволяет увеличить их до 4 млн га, при доле культуры в севообороте около 17%. При более интенсивной модели земледелия, предполагающей применение удобрений и увеличение доли подсолнечника в севообороте до 22–25%, посевные площади могут достигнуть 6 млн га.
Дополнительным стимулом для расширения производства выступает высокий экспортный спрос. По оценке НАПМК, совокупный импорт растительных масел, шрота и жмыха на рынках, где казахстанская продукция конкурентоспособна в текущем сезоне, превышает 47 млн тонн. Доля Казахстана на этих рынках составляет менее 5%, что свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего наращивания экспорта.
В 2025/26 маркетинговом году Казахстан увеличил экспорт растительных масел, шрота и жмыха на 37% — до 1,82 млн тонн на сумму $1,23 млрд. По итогам 2025 года страна заняла 6-е место в мире по экспорту подсолнечного масла.
Согласно дорожной карте развития отрасли, к 2028 году НАПМК рассчитывает увеличить валютную выручку от экспорта масложировой продукции на 60% — до $1,5 млрд. В перспективе поставлена задача выйти на показатель $2 млрд и войти в тройку мировых лидеров по экспорту масложировой продукции.