В торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности приняли участие ветераны аграрной отрасли, представители агросектора, сотрудники Министерства сельского хозяйства и подведомственных организаций.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений государственной политики и находится на особом контроле Президента.

«20 ноября с участием Главы государства состоялся Третий форум работников сельского хозяйства, объединивший более двух тысяч представителей отрасли со всех регионов страны. По его итогам были даны важные поручения по развитию животноводства, эффективному использованию земельных и водных ресурсов, совершенствованию механизмов финансирования, цифровизации отрасли, глубокой переработке сельхозпродукции и наращиванию экспортного потенциала. Наша главная задача — обеспечить их качественное и своевременное исполнение», — подчеркнул министр.

Подводя итоги сельскохозяйственного года, Айдарбек Сапаров отметил устойчивые результаты отрасли. Несмотря на сложные погодные условия, в текущем году аграрии собрали 24,5 млн тонн зерна, при этом 72% мягкой пшеницы относится к высокому классу качества. Рекордный урожай хлопка составил 556 тыс. тонн.

Положительная динамика сохраняется и во внешней торговле. В 2025 году экспорт зерна и муки достиг 16 млн тонн — максимального показателя за годы независимости. В целом продукция отечественного АПК поставляется в 72 страны мира.

Министр выразил благодарность ветеранам и всем работникам отрасли, подчеркнув, что за достижениями АПК стоит ежедневный труд тысяч специалистов — от сельхозпроизводителей и ученых до ветеринаров, технологов и переработчиков.

«Успехи отечественного агросектора — это прежде всего результат труда людей, которые работают на земле, развивают производство, внедряют новые технологии и обеспечивают продовольственную безопасность страны. За каждым показателем стоят профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Сегодня мы выражаем особую признательность тем, кто посвятил себя аграрной отрасли, и отмечаем людей, чей труд заслуживает самого высокого уважения. Уверен, что их опыт, знания и стремление к результату станут прочной основой для дальнейшего развития сельского хозяйства Казахстана», — отметил Айдарбек Сапаров, вручив государственные и ведомственные награды ветеранам и лучшим представителям отрасли.

Звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері» присвоено ветерану сельскохозяйственной отрасли Едресу Жиенкулову.

Орденом «Құрмет» награждены ветеран сельскохозяйственной отрасли Кошербай Даулетбаев, сотрудник Казахского научно-исследовательского института коневодства и кормопроизводства Галина Баранова и др.

Орденом «Еңбек даңқы» III степени отмечен главный технолог Костанайского филиала АО «Казахстанская аграрная экспертиза» и др.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены главный энтомолог Западно-Казахстанского филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Наталья Ахметова, главный фитопатолог филиала по области Жетісу Ултай Мамаева, технологи ТОО «JFOOD MILLS» Марфуга Алтынбекова, ИП «Татым» Александра Шаймухаметова и др.

Кроме того, государственные и ведомственные награды, а также Почётные грамоты получили сотрудники Министерства сельского хозяйства, его комитетов и подведомственных организаций, внесшие значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой.