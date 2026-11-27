Для 32-летнего Мұрата Бекбосынұлы сельское хозяйство стало не просто профессией, а возможностью реализовать себя и внести вклад в родной край.

Мұрат получил юридическое образование, но решил связать свою жизнь с сельским хозяйством.

Аграрным предпринимательством он начал заниматься в 2014 году, а уже в 2019 году основал ТОО «ONTUSTIK-ALTAYR». Сегодня основные направления его деятельности — растениеводство и животноводство.

Хозяйство специализируется на выращивании кукурузы. Под эту культуру отведено 250 га. Полевые работы — от подготовки почвы и посевной до ухода за посевами и уборки урожая — выполняются с применением современной сельскохозяйственной техники. Такой подход позволяет повышать производительность труда и рационально использовать земельные ресурсы.

Растениеводство для фермера — не только самостоятельное направление бизнеса, но и основа для укрепления кормовой базы. Поэтому следующим шагом стало мясное животноводство.

В Отырарском районе Мұрат Бекбосынұлы реализует проект по созданию откормочной площадки с применением европейских и австралийских технологий. Он ориентирован на повышение эффективности выращивания и откорма скота, увеличение производства мяса и выпуск качественной конкурентоспособной отечественной продукции.

Сегодня в его хозяйстве на постоянной основе работают 35 человек.

Мұрат Бекбосынұлы считает, что ответственность предпринимателя не ограничивается результатами собственного бизнеса. Не менее важно создавать условия для достойного труда, приносить реальную пользу землякам.

Его труд отмечен рядом наград. В 2018 году предприниматель получил признание за вклад в развитие предпринимательства района и стал победителем в номинации «Лучший молодой предприниматель». В 2020 году был награжден дипломом за вклад в развитие предпринимательства Туркестанской области.

В 2021 году удостоен нагрудного знака Министерства сельского хозяйства РК «Ауыл шаруашылығы үздігі» и медали «Тәуелсіздік» общественного фонда «Ел құрметі». В 2022 году его достижения отмечены нагрудным знаком «Лучший фермер» Ассоциации фермеров Казахстана.

Сегодня в планах молодого фермера — наращивание производственных мощностей, освоение современных технологий и дальнейшее укрепление животноводческого направления. Его история показывает, что сельское хозяйство открывает широкие возможности для инициативной молодежи, готовой не бояться ответственности и создавать собственное дело.

Ведь успех аграрного предпринимательства измеряется не только объемами производства. Это новые рабочие места, стабильная занятость, качественная отечественная продукция и благополучие сельских территорий. Именно из таких конкретных результатов складывается будущее казахстанского села.