Казахстан представил опыт реформирования системы управления земельными ресурсами, охраны почв и восстановления деградированных территорий на международном мероприятии в Ташкенте.

Международная площадка на базе Green University объединила представителей шести стран Центральной Азии и Армении, экспертов Программы развития ООН (ПРООН), Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, а также профильных международных организаций.

Основная повестка была посвящена достижению нейтрального баланса деградации земель, комплексному пространственному планированию и устойчивому землепользованию.

Сотрудники Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК рассказали о системных мерах по повышению эффективности государственного управления земельным фондом, усилению контроля за использованием и охраной земель, внедрению цифровых инструментов и совершенствованию законодательства.

Одним из наиболее масштабных направлений реформы стал возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в государственную собственность.

С 2022 года по поручению Главы государства возвращено 15,7 млн га. Из них 13,5 млн га уже перераспределено для нужд населения. Эта работа направлена на вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот и обеспечение доступности угодий для тех, кто готов эффективно их использовать.

Важным условием рационального землепользования является наличие достоверной информации о состоянии почв.

В этой связи Министерство проводит масштабную актуализацию электронных карт деградации земель. В 2025 году обследованиями и соответствующими работами охвачено 53,5 млн га, в 2026 году — 60,5 млн га. Совокупный охват за два года достиг 114 млн га сельскохозяйственных угодий.

Одновременно развивается цифровая инфраструктура отрасли. На базе информационной системы JerInSpectr формируется единая цифровая система управления земельными ресурсами, которая объединит кадастровые сведения, результаты обследований и данные государственного мониторинга. Это позволит повысить прозрачность земельных отношений, качество контроля и эффективность принятия управленческих решений.

Отдельный блок выступления был посвящен законодательному обеспечению охраны земель. В частности, представлен Закон Республики Казахстан «Об охране почв», принятый 8 июля 2026 года. Документ закрепляет механизмы предупреждения деградации и сохранения плодородия почв, предусматривая разработку региональных планов охраны почв, формирование единого информационного банка агрохимических данных и паспортизацию сельскохозяйственных земель.

Также участникам представлен ход подготовки Национального доклада PRAIS-5, осуществляемой совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в рамках выполнения обязательств Казахстана по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

В числе дальнейших задач обозначен переход от оценки и мониторинга состояния земель к практическому восстановлению деградированных территорий. Такой подход предполагает использование актуальных пространственных данных, научно обоснованных решений и комплексное планирование землепользования.

Участники тренинга обменялись национальными практиками, были организованы экспертные дискуссии и практические занятия по вопросам оценки состояния земель, пространственного планирования, мониторинга и восстановления деградированных территорий.