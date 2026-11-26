Министерство сельского хозяйства последовательно реализует меры по развитию отечественного птицеводства, наращиванию производственных мощностей и привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс. Основная задача – укрепление продовольственной безопасности и обеспечение внутреннего рынка продукцией собственного производства.

По итогам января–октября 2026 года в Казахстане произведено более 4 млрд штук куриных яиц, что на 7,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Производство полностью покрывает потребность населения.

Основной объем приходится на Акмолинскую, Алматинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области.

В рамках дальнейшего расширения отечественного производства в Восточно-Казахстанской области начата реализация инвестиционного проекта по строительству птицефабрики «Altai Qus».

Объем инвестиций составит 5,5 млрд тенге, проектная мощность – до 150 млн яиц в год.

В настоящее время предприятия Восточно-Казахстанской области покрывают около 30% потребности населения в куриных яйцах. После выхода «Altai Qus» на проектную мощность уровень обеспеченности региона достигнет 109%.

Проект предусматривает внедрение автоматизированных производственных линий, цифровых систем управления и современного оборудования, соответствующего международным стандартам качества. Кроме того, будет создано до 150 новых рабочих мест.

Министерство сельского хозяйства продолжит работу по стимулированию инвестиционной активности, поддержке действующих предприятий и запуску новых производств в птицеводстве.