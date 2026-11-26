Департаментом юридической службы Министерства сельского хозяйства совместно с представителями Министерства юстиции проведен практический семинар для работников Министерства, а также его территориальных подразделений.

Практический семинар состоялся в рамках продвижения и популяризации идеологемы «Закон и Порядок», содержащей неукоснительное соблюдение законодательства, укрепление правовой культуры и формирование общественного доверия к государственным институтам.

Основной целью мероприятия стало повышение правовой грамотности работников по вопросам разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов, а также разъяснение норм Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

В ходе практического семинара состоялся конструктивный диалог с представителями Министерства юстиции, который был направлен на совершенствование провоприменительной практики и повышение правовой грамотности работников, участникам разъяснили нормы и положения АППК, подчеркнута важность административных процедур, обоснованности принимаемых решений и надлежащего взаимодействия государственных органов с гражданами.