Казахстан наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции, постепенно смещая акцент с поставок сырья на продукцию переработки с более высокой добавленной стоимостью.

По итогам января–сентября 2026 года экспорт продукции агропромышленного комплекса достиг 6,4 млрд долларов США, увеличившись на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,8 млрд долларов).

В структуре экспорта наряду с зерновыми культурами растет роль переработанной продукции. Особенно заметна динамика по подсолнечному маслу, муке и кормовой продукции, что отражает расширение экспортных возможностей отечественных перерабатывающих предприятий.

Так, экспорт подсолнечного масла увеличился с 470,9 тыс. до 661,5 тыс. тонн, а в стоимостном выражении – с 474,6 млн до 731,4 млн долларов. Поставки пшеничной и пшенично-ржаной муки выросли с 1,3 млн до 1,59 млн тонн, а экспортная выручка – с 343 млн до 462,2 млн долларов.

Положительную динамику демонстрирует и кормовое направление. Экспорт продукции, используемой для кормления животных, достиг 2,85 млн тонн на сумму 662,3 млн долларов против 2,02 млн тонн на 425,7 млн долларов годом ранее.

В то же время сохраняются высокие объемы экспорта зернового сырья. За девять месяцев за рубеж поставлено 6,2 млн тонн пшеницы и меслина на 1,42 млрд долларов против 5,5 млн тонн на 1,12 млрд долларов за аналогичный период 2025 года. Экспорт семян льна составил 881,7 тыс. тонн на 429,3 млн долларов.

Увеличение поставок растительных масел, муки и кормовой продукции подтверждает растущий потенциал отечественной переработки. Развитие этого направления позволяет не ограничиваться экспортом сельскохозяйственного сырья, а формировать более глубокие производственные цепочки внутри страны, увеличивать добавленную стоимость и расширять присутствие казахстанских товаров на международных рынках.

Развитие перерабатывающей промышленности остается одним из ключевых приоритетов агропромышленной политики Казахстана.