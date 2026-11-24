Министерство сельского хозяйства РК разрабатывает чат-бот на основе искусственного интеллекта для портала государственной поддержки GosAgro.kz. Сервис позволит сельхозтоваропроизводителям получать консультации по условиям и порядку субсидирования, требованиям к заявителям и необходимым документам. Фермеры смогут оперативно находить ответы на типовые вопросы без необходимости обращаться к специалистам. Это упростит получение информации о мерах государственной поддержки и позволит сократить нагрузку на сотрудников, обрабатывающих обращения.

Внедрение чат-бота является частью работы по цифровизации агропромышленного комплекса. В настоящее время Министерство также развивает применение искусственного интеллекта в ветеринарии, растениеводстве и мониторинге земель.

Так, в ветеринарии ИИ-ассистент проходит апробацию в системе идентификации животных и мобильном приложении ISZH Mobile. Он помогает ветеринарным специалистам, в том числе в сельских округах, получать справочную информацию и консультации во время выездной работы. За период тестирования обращения к помощнику поступали из всех областей страны. Основными пользователями стали специалисты сельских округов.

В растениеводстве ИИ-консультант планируется интегрировать в новую систему прослеживаемости сельскохозяйственной продукции. Она позволит отслеживать движение продукции на всех этапах — от посева и уборки урожая до хранения, переработки и экспорта.

Ещё одно направление — спутниковый мониторинг сельскохозяйственных земель с использованием системы JerInSpectr. Пилотный проект в Акмолинской области охватил около 3 550 кв. км в четырёх сельских округах.

В рамках проекта специалисты обследовали 120 полевых точек, провели лабораторный анализ 111 почвенных профилей и 85 агрохимических проб.

Полученные результаты сопоставили со спутниковыми снимками, данными о рельефе и многолетними метеорологическими наблюдениями. Алгоритмы искусственного интеллекта используются для выявления признаков деградации почв и определения проблемных участков. В 2027 году методику планируется распространить на всю территорию Акмолинской области.

В дальнейшем эти решения будут развиваться в рамках единой цифровой инфраструктуры Digital Agro Platform и озера данных Smart Data Agro. Объединение информации из различных отраслевых систем позволит расширить возможности её анализа и применения искусственного интеллекта.

В частности, планируется использовать ИИ для прогнозирования урожайности, оценки ветеринарных и фитосанитарных рисков, а также подготовки рекомендаций для сельхозпроизводителей.

Таким образом, МСХ РК последовательно расширяет применение цифровых технологий в АПК. Основная задача — упростить доступ фермеров к государственным услугам и информации, повысить эффективность отраслевых процессов и улучшить качество принимаемых решений.