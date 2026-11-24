За последние пять лет Казахстан существенно укрепил позиции отечественного птицеводства. Уровень самообеспеченности мясом птицы вырос с 58% до 78%. Этого удалось достичь благодаря государственной поддержке, модернизации действующих предприятий и запуску новых производств. Следующий этап развития отрасли связан с реализацией крупных инвестиционных проектов, которые позволят значительно увеличить объемы выпуска продукции, сократить импортозависимость и расширить экспорт.

Сегодня в стране работают 70 птицефабрик, из них 37 специализируются на производстве яиц с общей мощностью 4,5 млрд штук в год, еще 33 предприятия выпускают мясо птицы. Их совокупная производственная мощность составляет 510 тыс. тонн продукции в год. По яичному направлению Казахстан уже полностью обеспечивает внутренний рынок за счет собственного производства.

Для дальнейшего наращивания объемов производства формируется новый инвестиционный портфель. В перспективе планируется создание дополнительных мощностей более чем на 200 тыс. тонн мяса птицы в год. В частности, проекты АО «Aitas» и АО «Алель Агро» обеспечат порядка 170 тыс. тонн новых производственных мощностей. Их реализация станет важным шагом к существенному увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке.

Одновременно казахстанские производители укрепляют позиции на внешних рынках. В 2025 году экспортировано 32 тыс. тонн мяса птицы, за девять месяцев 2026 года – 14,2 тыс. тонн. География поставок охватывает страны ЕАЭС, Азербайджан, Монголию и Катар. Важным направлением становится китайский рынок: подписан протокол об экспорте мяса птицы в КНР, сейчас ведется работа по включению отечественных предприятий в реестр китайских экспортеров.

Ключевым фактором развития отрасли остается доступ к долгосрочному и льготному финансированию. Для птицеводческих предприятий действуют инвестиционные кредиты под 2,5% годовых сроком до 10 лет, а также программы финансирования оборотных средств под 5% годовых. В рамках последней программы 17 птицефабрик профинансированы на общую сумму 27,2 млрд тенге.

В 2026 году на развитие мясного птицеводства предусмотрено 28 млрд тенге субсидий. Около 1 млрд тенге направлено на удешевление закупа суточных цыплят и племенного яйца. Дополнительную поддержку производителям оказывает сформированный резервный фонд фуражного зерна объемом 201 тыс. тонн, реализуемого по фиксированной цене. Это позволяет предприятиям обеспечить доступность кормового сырья и снизить производственные издержки.

Еще одно стратегическое направление – формирование собственной племенной базы. Для стимулирования отечественного производства племенного материала актуализированы нормативы инвестиционного субсидирования строительства репродукторов первого и второго порядка. Это позволит создать дополнительные условия для развития полного производственного цикла внутри страны.

Таким образом, отечественное птицеводство переходит к следующему этапу развития – от наращивания базовых производственных мощностей к формированию конкурентоспособной отрасли с собственной племенной базой, устойчивой кормовой обеспеченностью и растущим экспортным потенциалом. Главная задача – обеспечить дальнейшее увеличение доли казахстанской продукции на внутреннем рынке и последовательно приблизиться к полному самообеспечению мясом птицы.