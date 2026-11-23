В Актюбинской области развивается производство по глубокой переработке овечьей шерсти, которое формирует новый рынок сбыта для отечественных животноводов.

Завод ТОО «KazFeltec» закупает сырье у фермерских хозяйств сразу четырех регионов страны, превращая его в готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Завод введен в эксплуатацию в 2025 году. Общий объем инвестиций в проект составил 5,3 млрд тенге.

Сегодня предприятие закупает сырье у крестьянских хозяйств Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей. Таким образом, запуск производства позволил расширить возможности сбыта животноводческой продукции и вовлечь в переработку сырье из нескольких регионов страны.

Производственная линия оснащена современным итальянским оборудованием CORMATEX. Ее мощность позволяет перерабатывать до 3,6 тыс. тонн овечьей шерсти и выпускать до 2,2 тыс. тонн готовых нетканых материалов ежегодно.

Из натурального сырья производятся экологичные тепло- и звукоизоляционные материалы, востребованные в строительной, мебельной и других отраслях.

В настоящее время продукция поставляется на внутренний рынок, в дальнейшем компания намерена выйти на экспорт.