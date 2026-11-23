Рекомендации по торговой стратегии для производителей зерна, масличных и бобовых 23.11.2026
Данные рекомендации разработаны исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».
Зерновые
Отмечается повышение цен на пшеницу 5 класса.
Участники рынка продолжают оценивать текущую конъюнктуру, при этом сохраняется определённая разница в ценовых ожиданиях фермеров и трейдеров, что влияет на темпы заключения сделок.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая
средняя цена (элеватор)
Изменения
Рекомендация
Возможный
макс
Возможный мин
пшеница мяг 3 кл, 28 клк +
106
СТОП
145
пшеница мяг 3 кл, до 25 клк
95
СТОП
120
пшеница мяг 3 кл, до 23 клк
92
СТОП
110
пшеница мяг 4 кл, до 20 клк
88
ПО МЕРЕ
100
пшеница мяг 5 кл, до 17 клк
75
+5
ПО МЕРЕ
90
ячмень 2 кл
75
ПО МЕРЕ
95
Дурум (прот 14+)
87
ПО МЕРЕ
120
Дурум (прот 15+)
99
ПО МЕРЕ
140
красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, все цены – на новый урожай
Масличные/Бобовые
На рынке льна участники рынка не исключают изменения ценовой динамики в декабре на фоне возможной корректировки объёмов отгрузок. В сегменте чечевицы дополнительную поддержку ценам оказали поставки в ресурсы Продкорпорации, что способствовало укреплению стоимости культуры.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая цена
Изменения
Рекомендация
Возможный макс
Возможный мин
Лён
188
ПО МЕРЕ
230
Рапс
192
ПО МЕРЕ
230
Подсолнечник
175
-1
ПРОДАЖА
200
150
Сафлор
144
ПО МЕРЕ
180
130
Соя
193
ПО МЕРЕ
250
180
Горчица белая
347
ПО МЕРЕ
370
Горох (желт)
80
ПРОДАЖА
105
Чечевица крас
127
+12
ПО МЕРЕ
150
Чечевица зел (крупная тар)
142
+28
ПО МЕРЕ
150
-северные регионы при премиальном качестве, **-без НДС Курсивом выделен новый урожай
Пояснение:
Текущая цена – средневзвешенные цены с НДС внутри Казахстана на элеваторе или на вагоне, по которым заключаются контракты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, качественных показателей, условий поставки.
Рекомендации: стоп – рекомендуется приостановить торговлю до более выгодных цен; по мере – реализация по мере необходимости (технической, финансовой); продажа – рекомендуется реализовать товар, поскольку благоприятных перспектив в ближайшей перспективе не предвидится.
Возможный макс – верхний предел цен, который, как кажется, авторам настоящей брошюры могут достичь цены в текущем торговом сезоне. Это мнение не является окончательным, и может меняться в зависимости от ситуации.
Возможный мин – нижний предел цен, который способна достичь культура в текущем сезоне.