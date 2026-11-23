В области Ұлытау в государственную собственность возвращен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 7 260 га, который не использовался по целевому назначению.

Нарушение выявлено в ходе внеплановой проверки, проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами области Ұлытау КУЗР МСХ РК в отношении одного из сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В ходе проверки было установлено, что участок, расположенный на территории Улытауского района, не осваивался в соответствии с его целевым назначением.

Для устранения нарушения землепользователю было выдано соответствующее предписание. Однако сельхозтоваропроизводитель сообщил об отсутствии возможности исполнить его требования и добровольно возвратил весь земельный участок.

Возвращение таких земель позволяет вновь вовлечь их в сельскохозяйственный оборот и создать возможности для передачи тем, кто готов эффективно использовать угодья по назначению.

Государственный контроль в этой сфере будет продолжен.