21–22 ноября в Астане проходит масштабная сельскохозяйственная ярмарка «Соғым-FEST». Мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства РК совместно с акиматом города Астаны.

Мероприятие приурочено к III Форуму работников сельского хозяйства, который прошел 20 ноября с участием Главы государства.

На ярмарке свою продукцию представляют фермерские хозяйства Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и других областей страны. Посетителям предложен широкий ассортимент отечественной сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Ключевая особенность «Соғым-FEST» - формат прямых продаж от производителей. Это позволяет исключить дополнительные посреднические звенья, расширить возможности сбыта для фермеров и обеспечивает жителям столицы прямой доступ к качественной продукции казахстанского производства.

Ярмарка стала дополнительной площадкой для продвижения региональных товаров, поддержки отечественных животноводов, а также укрепления прямых связей между сельхозпроизводителями и потребителями.

Торговля будет проходить также 22 ноября с 10:00 до 19:00 одновременно на четырех площадках Астаны:

ТЦ «Keruen Joly» – шоссе Алаш, 35Б.

Автобусные маршруты: № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307, 317.

ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1.

Автобусные маршруты: № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307, 317.

ТЦ «Jurt» – улица Бейбарыс Султан, 3.

Автобусные маршруты: № 2, 7, 13, 32, 42, 49, 50, 67, 73.

⁠⁠⁠Era Bazary - Шоссе Коргалжын, 96

Автобусные маршруты: № 45, 66, 305, 312, 35, 62, 36.