В Казахстане убрано 61,6% зерновых культур, намолочено 13,5 млн тонн зерна

В Казахстане продолжается уборочная кампания. В текущем сезоне аграрии продолжают работу по сбору урожая и обеспечению внутреннего рынка. Вопросы продовольственной безопасности входят в число приоритетов, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 9 сентября уборочная кампания в стране продолжается. Аграриями убрано 9,6 млн гектаров зерновых культур, или 61,6% площадей. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 14,1 ц/га. Темпы уборочных работ в текущем году значительно опережают показатели аналогичного периода 2025 года. Одновременно сохраняются стабильные качественные характеристики поступающего урожая.

На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступило 2,83 млн тонн зерна. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем приемки составлял 552,7 тыс. тонн. Таким образом, объем поступившего зерна увеличился более чем в пять раз. Особое внимание уделяется качеству урожая. По результатам лабораторных исследований 93% поступившей мягкой пшеницы относится к продовольственным классам. В структуре продовольственной пшеницы 75% приходится на пшеницу третьего класса, 18% – на пшеницу четвертого класса. Доля пшеницы пятого класса и неклассного зерна составляет 7%. Содержание клейковины более 28% зафиксировано в 51% исследованной мягкой пшеницы. Еще 23,6% имеют показатель на уровне 25-27%, а 25,4% – 23-24%.

Данные цифры свидетельствуют о высоком продовольственном потенциале нового урожая и создают необходимые условия для обеспечения внутреннего рынка качественным зерном, а также дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса. Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов осуществляет постоянный мониторинг темпов уборки, приемки и хранения зерна, его классности, обеспеченность хозяйств необходимыми ресурсами.

Собрано более 6,3 млн тонн других сельхозкультур

Параллельно продолжается уборка других основных сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день собрано 906,5 тыс. тонн маслосемян, 2,4 млн тонн овощей, 1,8 млн тонн бахчевых культур, 1,2 млн тонн картофеля. Региональные штабы координируют проведение полевых работ, обеспечивая необходимые условия для своевременного завершения уборочной кампании.

Для проведения уборочных и осенне-полевых работ регионам выделено 401,1 тыс. тонн дизельного топлива. Продолжается обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. При годовой потребности в 2,3 млн тонн уже заключены договоры и отгружено 2 млн тонн, или 85% от годового объема. Это позволяет одновременно решать две ключевые задачи – обеспечить бесперебойное завершение текущей уборочной кампании и своевременно подготовить аграриев к следующему производственному циклу.

На данном этапе приоритетными задачами остаются своевременное завершение уборки, обеспечение сохранности собранного урожая, качественная приемка зерна и формирование достаточных запасов продовольственного зерна. Ожидаемый объем нового урожая позволяет говорить о высоком продовольственном потенциале и создает условия для обеспечения внутреннего рынка качественным зерном, а также дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса. Работа по обеспечению продовольственной безопасности страны и устойчивого развития АПК продолжается.