Уважаемые участники встречи!

Прежде всего хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником!

Это особо значимое для нас событие, поскольку сельское хозяйство – это стратегически важная отрасль экономики нашей страны.

Сегодня мы по традиции собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы аграрного сектора страны.

На этот форум приехали опытные специалисты, крестьяне, фермеры, одним словом, люди труда из всех регионов страны.

Поэтому наш форум по праву можно назвать событием общенационального масштаба.

Прежде всего, хочу поблагодарить всех выступавших сегодня, в том числе инвесторов, за конструктивные предложения по экономии водных ресурсов, рациональному использованию пастбищ, улучшения социального положения тружеников села и решению других актуальных вопросов.

Правительству и профильному министерству необходимо учесть все высказанные мнения.

Как вы знаете, сегодня работники аграрной отрасли вносят весомый вклад в развитие села и процветание всей страны.

Вы достойно продолжаете дело предков и своим трудом приумножаете благосостояние народа.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и в этом году удалось пополнить закрома Родины запасами продовольствия.

В ходе осенней уборочной кампании в стране собрано 24,5 миллиона тонн сельскохозяйственных культур.

Богатый урожай – залог достатка в каждом доме и изобилия на каждом столе.

Выражаю благодарность земледельцам и всем, кто трудится в сельском хозяйстве.

Как гласит казахская пословица, «Еңбек төрге оздырады» («Труд ведет к почету»).

Действительно, наша страна вступает в эпоху подъема и расцвета благодаря людям, которые добросовестно трудятся и ответственно относятся к своему делу.

Мы – созидательная и прогрессивная нация. Мы всегда смотрим вперед и ставим перед собой высокие цели во имя будущего страны.

Как Глава государства я считаю своим священным долгом оставаться верным этим устремлениям.

Яркое тому подтверждение – программа «Народная стройка», о запуске которой я объявил в недавнем Послании.

Таким образом был дан старт масштабному строительству на просторах благодатной казахской степи.

По своим масштабам предстоящая стройка поистине грандиозна и уникальна.

Во всех регионах будут построены поликлиники, больницы, детские сады, школы, объекты культуры и спорта, то есть важнейшие объекты социальной инфраструктуры, благодаря которым будет повышаться качество жизни наших граждан.

Будут проложены качественные дороги, построены атомные, гидро- и тепловые электростанции, а также центры обработки данных (ЦОДы).

Таким образом, несомненно, существенно изменится облик нашей страны и структура ее экономики.

Как вы знаете, в нашей истории еще не было строительства такого масштаба, которое одновременно охватило бы все отрасли и регионы.

«Народная стройка» станет проектом, который получит поддержку нашего народа и откроет новые возможности для развития страны.

Промышленные предприятия и отечественные предприниматели примут активное участие в общенациональном проекте.

Будут созданы новые рабочие места, вырастут доходы граждан, повысится качество их жизни.

В конечном счете эффект «Народной стройки» ощутит каждый казахстанец, особенно подрастающее поколение.

Поэтому под патриотическим лозунгом «Строить, еще раз строить!» мы общими усилиями построим Справедливый Казахстан на благо всего общества. Я в этом твердо убежден.

Само название «Народная стройка» отражает ее главную идею: она начинает свой путь во имя народа и объединит в едином созидательном порыве всех граждан.

Это поистине общенациональная задача, нацеленная на благополучие будущих поколений.

Наш достойный ответ на вызовы быстро меняющегося нестабильного мира: «Строить, еще раз строить!»

Уверен, это наиболее разумный, рациональный путь к обеспечению безопасности нашего государства, всех граждан страны в условиях надвигающейся геополитической и экономической неопределенности.

В рамках этой содержательной программы будет создана инфраструктура, необходимая сельским населенным пунктам, фермерским хозяйствам и другим объектам агропромышленного комплекса.

За последние 7 лет мы добились значительных достижений в сельском хозяйстве.

Производство продуктов питания выросло на 28%.

Запущено 1 630 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 трлн тенге.

Объем экспорта продукции АПК увеличился вдвое и приблизился к 7 млрд долларов. Доля переработанной продукции в экспорте достигла 52%.

В прошлом году в нашей стране впервые за последние 20 лет была проведена национальная сельскохозяйственная перепись, в ходе которой применялись цифровые технологии.

В результате удалось собрать полные и точные данные, отражающие реальное положение дел в сельском хозяйстве.

В целом потенциал сельского хозяйства нашей страны высок.

Наша главная задача – эффективно использовать имеющиеся возможности и без промедления приступить к активной работе.

Далее хотел бы остановиться на конкретных целях и задачах, которые нам предстоит решить.

ПЕРВОЕ. Требуется создать благоприятные условия для повышения качества жизни сельских жителей.

В последние годы появилось очень много аграрных программ, которые фактически дублируют друг друга, отличаясь только названиями.

Так, уже реализуются программы «Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі», «Кең дала», «Береке», «Жайлау», «Игілік», «Сыбаға» и другие. Конечно, каждый проект разрабатывается для решения насущных проблем в этой сфере.

Но насколько эффективно осуществляется вся эта работа? Считаю, что такой вопрос вполне закономерный. Требуется не количественное увеличение программ, а качественное развитие сельского хозяйства.

Правительству предстоит провести всесторонний анализ документов, разработанных в целях поддержки села и аграрного сектора.

Каждая программа должна иметь свои цели и задачи. Главное, чтобы принимаемые меры были понятны аграриям и улучшали качество жизни на селе.

Этот вопрос напрямую связан с необходимостью экономии бюджетных средств.

В целом, работа в этом направлении ведется.

По данным профильного министерства, только в прошлом году в рамках инициативы «Ауыл – ел бесігі» почти в 500 селах был реализован 921 проект на общую сумму 173 млрд тенге.

Помимо этого, в 277 населенных пунктах проведена модернизация систем водоснабжения.

Возможно, пришло время проверить реальные итоги этой работы. Почему я затронул эту тему и хотел бы разобраться в ней детально? Дело в том, что раньше нам рисовали красивую, почти идеальную картину. И, честно говоря, нас всех это искренне радовало.

Потом мы искали удобные отговорки, мол, нам не дали точной статистики, и просто откладывали этот вопрос в долгий ящик. Такой подход в будущем недопустим.

Программа «Народная стройка» должна придать новый импульс развитию сельских территорий. В этой связи особое внимание следует уделить поддержке предприятий, которые обеспечивают развитие сел и создают постоянные рабочие места.

В первую очередь необходимо обновить инженерную инфраструктуру в районах, где расположены крупные фермерские хозяйства, и проложить подъездные пути для их эффективной деятельности.

Еще один важный вопрос – развитие сельского предпринимательства.

До настоящего времени на реализацию программы «Ауыл аманаты» было выделено 150 млрд тенге, что позволило трудоустроить на селе более 22 тысяч человек.

Конечно, это хороший показатель. Но главный вопрос – удалось ли сохранить эти 22 тысячи рабочих мест на сегодняшний день? Тем не менее, данный проект предстоит еще масштабировать.

Я уже ранее говорил о том, что сельские жители и предприниматели должны иметь доступ к возможностям цифровых торговых площадок, банков и логистических компаний.

Теперь следует выстроить эффективную систему работы и заключить конкретные соглашения, регламентирующие порядок доставки товаров покупателям.

В целом, в районах, где сосредоточены малые фермерские хозяйства, нужно создавать локальные центры по приему, сортировке и охлаждению продукции. При этом данная инфраструктура должна быть доступна всем производителям.

В своем Послании я заявил о необходимости широкого внедрения цифровых технологий, включая искусственный интеллект, в агропромышленный комплекс.

Многие фермерские хозяйства уже сегодня извлекают реальную пользу из применения передовых решений.

Такие предприятия есть, к примеру, в Северном Казахстане. В частности, хозяйство «Ақселеу», где внедрены цифровые платформы управления производственными процессами и системы спутникового мониторинга. Ведение бухгалтерского учета здесь также автоматизировано.

Предприятие вносит существенный вклад в развитие сельской социальной инфраструктуры.

Местные жители имеют доступ к системе центрального отопления и качественной питьевой воде.

Предприятие на системной основе оказывает поддержку развитию школ, спортивных комплексов и других социальных объектов.

Таким образом, благодаря цифровизации обеспечивается высокая рентабельность сельскохозяйственного производства, укрепляется его конкурентоспособность и улучшается благосостояние сельчан.

Считаю, что и другие хозяйства должны использовать данные возможности в своих регионах.

ВТОРОЕ. Необходимо обеспечить доступное и долгосрочное финансирование агросектора. Об этом мы не раз говорили.

Действующие инвестиционные инструменты Аграрной кредитной корпорации и «КазАгроФинанса» страдают затянутыми сроками и сложными процедурами рассмотрения, а также недостаточным уровнем цифровизации.

Поэтому Правительству совместно с «Байтереком» и финансовыми регуляторами до конца первого квартала 2027 года следует предложить единую линейку инвестиционных инструментов для агросектора.

Важно расширить участие банков второго уровня в кредитовании сельского хозяйства. Тоже постоянно говорим об этом. Нелегкая, конечно, задача, потому что это частные банки. При этом желательно добиваться установления длительных сроков кредитования на доступных для аграриев условиях.

Графики погашения задолженности должны учитывать реальный производственный цикл и включать в себя отсрочку выплаты основного долга на инвестиционной стадии.

Это, как говорится, благие пожелания, но и своего рода поручение. Мы все живем в одной стране, пользуемся одним и тем же воздухом, дышим им, пользуемся одной и той же водой и так далее. Поэтому здесь слишком большой разницы в доходах и тем более в понимании доступа к источникам финансирования не должно быть.

Довольно часто фермеры продают урожаи сразу после уборки по бросовой, дешевой цене ради того, чтобы совершить первый платеж по кредиту. Такая ситуация неприемлема, министерству и Правительству нужно приступить к решению данного вопроса.

В то же время и аграрии должны понимать, что наше государство в сравнении со многими другими странами, в том числе и близлежащими, вкладывает огромные средства в эту отрасль. Здесь не должно быть места иждивенчеству. То есть средства должны использоваться абсолютно эффективно, по назначению.

Совершенно понятно, что успешное положение дел в аграрном хозяйстве полностью соответствует интересам государства и народа. Мы исходим из такого понимания.

Вместе с тем требует своего разрешения застарелый вопрос – сокращение пути от заявки до получения финансирования. Решение проблемы, казалось бы, лежит на поверхности, но нуждается в повторении. Другими словами, предстоит внедрить цифровую модель оценки кредитоспособности аграриев.

Мы много говорим о внедрении искусственного интеллекта в сельское хозяйство. Недавно мы принимали руководителей ведущих глобальных компаний в области искусственного интеллекта. И они советовали нам заняться вопросом внедрения искусственного интеллекта именно в сельское хозяйство, потому что прогнозы будущего состояния продовольственной безопасности в мире, к сожалению, пессимистичные.

Сейчас проводится комплексный анализ последствий такого природного феномена, как Эль-Ниньо. И надо сказать, что прогнозы достаточно разочаровывающие. Но у Казахстана в этой ситуации есть огромное преимущество для того, чтобы использовать данный момент и путем внедрения искусственного интеллекта в эту отрасль вырваться вперед и стать продовольственной базой мирового масштаба. Почему бы и нет? Мне кажется, эту задачу следует адресовать в первую очередь Правительству и тому блоку, который занимается данной проблематикой.

Данный инструмент позволит повысить объективность и прозрачность кредитных решений, сократить сроки рассмотрения заявок и административные барьеры.

В целом, повторяю, нам нужно посмотреть, изучить, каким образом искусственный интеллект мог бы помочь в разы повысить эффективность сельского хозяйства, которая оставляет желать лучшего.

И, конечно, следует активно и эффективно использовать финансовые инструменты для повышения производительности сельского хозяйства. А с производительностью отрасли, надо признать, далеко не все благополучно.

Правительству совместно с международными финансовыми институтами предстоит разработать специальную программу, в которой будет учтен и передовой мировой опыт.

Программа должна быть нацелена на привлечение долгосрочного финансирования, оказание технической и экспертной поддержки, внедрение современных технологий и передовых научных разработок.

Другой важный вопрос – совершенствование системы агрострахования.

Засухи, заморозки и болезни животных способны свести на нет годы упорного труда.

Уповать на авось в наших климатических условиях – заведомо проигрышная стратегия и непозволительная роскошь.

Постоянная компенсация потерь из бюджета не решает эту проблему.

Правительству совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка следует разработать и представить конкретные предложения по развитию данного рынка.

Надо предусмотреть также меры, направленные на стимулирование аграриев к заблаговременному добровольному страхованию рисков.

ТРЕТЬЕ. Еще одна важная задача – развитие животноводства.

Государство оказывает существенную поддержку данной отрасли.

Объемы кредитования предпринимателей, занимающихся этим традиционным видом хозяйственной деятельности, за последние годы ощутимо выросли.

Основное внимание уделяется закупке племенного скота. Например, с прошлого года была запущена 71 товарно-молочная ферма, построено 33 откормочные площадки.

Теперь нужно создать благоприятные условия для стабильной и эффективной работы этих предприятий.

Следует обеспечить фермерские хозяйства высококачественными кормами. Также предстоит решить вопрос сбыта готовой продукции. Отдельное внимание нужно уделить возрождению пастбищ и увеличению объема пахотных земель.

Важно, чтобы фермерские хозяйства имели доступ к источникам воды.

Кроме того, приоритетной задачей является модернизация ветеринарной сферы. В соответствии с резолюцией Всемирной организации здоровья животных Казахстан получил статус страны, свободной от ящура.

Это решение открывает нам новые возможности для наращивания экспортных поставок мясной и иной животноводческой продукции на внешние рынки, которые следует эффективно использовать.

Требуется модернизировать систему учета поголовья скота и повысить качество лабораторной диагностики.

Правительство должно устранить барьеры, препятствующие экспорту продукции.

ЧЕТВЕРТОЕ. Важно обеспечить рост производительности в растениеводстве.

Эта стратегическая отрасль лежит в основе продовольственной безопасности страны. Это известный факт.

Поэтому для нас принципиально важно повысить урожайность культур и снизить себестоимость производства на каждом гектаре. Каким способом решить данную проблему, вроде бы понятно.

Напомню, что это можно сделать за счет рациональной структуры посевов, качественных семян, доступных удобрений, точного земледелия, экономного расходования воды.

С 2023 года ведется планомерная работа по снижению зависимости от производства пшеницы и увеличению доли высокорентабельных культур.

Диверсификацию посевов можно и нужно продолжить с учетом почвенно-климатических условий и спроса перерабатывающих предприятий.

В этом году внесение минеральных удобрений отечественными аграриями впервые достигло 65% от научно обоснованной потребности.

Это существенное достижение – еще несколько лет назад данный показатель составлял всего 20%.

В то же время важно развивать собственное производство удобрений.

Ситуация, когда около половины используемых объемов удобрений импортируется, неприемлема. Об этом мы говорили неоднократно.

Поэтому сейчас в Туркестанской области реализуется проект строительства завода по выпуску фосфорных удобрений.

В Мангистауской области запланировано строительство первого в стране аммиачно-карбамидного комплекса.

Правительство окажет необходимую поддержку таким проектам.

Другая задача – повышение эффективности орошаемого земледелия. Это критически важный вопрос, который пока не нашел своего решения. Продолжаются дискуссии на данную тему.

Сейчас водосберегающие технологии используются на 700 тысячах гектаров орошаемых земель – это меньше половины от их общей площади. К 2030 году предстоит довести охват до 1,3 млн гектаров.

Правительству поручается внести данный вопрос в календарь постоянной, можно сказать, повседневной работы с учетом его особой важности и актуальности.

Сейчас начата реконструкция и ремонт 4,6 тыс. километров оросительных каналов.

Около тысячи километров будут введены в эксплуатацию уже до конца года, что улучшит снабжение 200 тыс. гектаров орошаемых земель.

Правительству предстоит совместно с акиматами увязать планы расширения орошения с водообеспечением, состоянием каналов и мощностью энергосетей.

Для полной реализации потенциала растениеводства все наши усилия следует направить на внедрение передовых научных подходов и современных технологий.

Земля, как известно, не прощает ошибок, но щедро вознаграждает тех, кто бережно и ответственно относится к ней.

Вы все, как никто другой, это хорошо знаете.

Государство всегда поддерживало и будет поддерживать добросовестных фермеров, рачительных хозяев, которые вкладываются в развитие родных сел, радеют за благополучие односельчан.

Однако есть бизнесмены, зарабатывающие на земельных угодьях, но живущие при этом в больших городах или даже за рубежом. Они даже не посещают свои хозяйства.

Зачастую они практически не привержены таким понятиям, как социальная ответственность, сопереживание своим соотечественникам, имеют смутное представление о нуждах и чаяниях людей. И возникает вопрос: нужны ли такие аграрии, которые далеки от земли и народа? По-моему, ответ ясен: не нужны. Как говорят, на нет и суда нет. Тогда надо принимать меры, хотя, конечно, в законном порядке.

Все, кто занимается предпринимательством в сельском хозяйстве, должны прежде всего заботиться о повышении качества жизни на селе.

Аграрный сектор является одним из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности нашего государства, особенно в нынешнюю нестабильную эпоху.

В настоящее время публикуются различные прогнозы относительно климатической ситуации в мире на следующий год и последующий среднесрочный период. Климатическая повестка тесно переплелась с геополитикой и экономикой.

В частности, высказываются опасения по поводу стремительно ухудшающегося состояния климата и предстоящих засух. Об этом я сейчас говорил в связи с внедрением искусственного интеллекта именно в сельское хозяйство.

Некоторые эксперты называют 2027 год потенциально самым жарким за всю историю наблюдений.

Погодные аномалии грозят засухами, пожарами, наводнениями и, как следствие, тяжелыми последствиями для глобальной продовольственной безопасности, серьезными сбоями в мировых цепочках поставок.

Все эти риски мы обязаны учитывать в развитии сельского хозяйства и управлении водными ресурсами. Мы только подходим к решению этого вопроса, и, мне кажется, подходим медленными темпами. Потому что речь идет о самой важной задаче – обеспечении продовольственной безопасности нашей страны.

В Астане находится штаб-квартира международной организации, занимающейся продовольственной безопасностью в рамках Организации исламского сотрудничества.

Профильное министерство совместно с этой организацией может разработать модельные рекомендации для Казахстана и наших партнеров относительно принятия мер с учетом тревожных тенденций в мире.

ПЯТОЕ. Особого внимания требует развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Эта тема сейчас широко обсуждается.

За последние три года выпуск продовольственной продукции в стране увеличился почти на 15%.

В частности, объемы производства растительных масел выросли на 36%, мясомолочной продукции – на 25%. Это хороший показатель. Важно сохранить данную динамику и в полной мере использовать потенциал перерабатывающей промышленности.

Необходимо в оперативном порядке провести анализ и приступить к реализации проектов в сфере пищевой промышленности.

Эти проекты будут способствовать снижению зависимости от импорта в обеспечении продовольственными товарами.

Наряду с этим актуальной проблемой остается своевременное подключение новых производственных объектов к инженерным сетям.

В целом, Правительству совместно с акиматами предстоит разработать единый порядок оказания государственной поддержки данной отрасли.

Кроме того, важно определить конкретные механизмы реализации поставленных задач, источники финансирования и установить сроки их выполнения.

Вместе с тем мы должны признать, что в этой сфере до сих пор сохраняется излишняя бюрократизация.

В своем Послании я поставил конкретную задачу по расширению возможностей участия малого и среднего бизнеса в закупках, проводимых государственными органами и квазигосударственными компаниями.

Особый импульс этот процесс должен придать развитию пищевой промышленности. В этой связи необходимо проработать вопросы заключения долгосрочных контрактов, сокращения необоснованных требований и обеспечения равных условий для отечественных производителей.

Разумеется, все эти меры должны реализовываться при строгом соблюдении требований к качеству и безопасности продукции.

Государство и впредь будет оказывать поддержку отрасли.

Сегодня обозначен широкий круг задач и масштабных целей.

Однако очевидно, что добиться их реализации мы сможем прежде всего в том случае, если будем действовать сплоченно, руководствуясь общими интересами.

Уважаемые участники мероприятия!

Скоро мы отметим 35-летие Независимости Казахстана.

Это важнейший рубеж в истории нашего государства.

За этот период мы преодолели немало трудностей.

Благодаря единству и сплоченности мы достойно выдержали все выпавшие на нашу долю испытания.

Нам удалось укрепить государственность и повысить международный авторитет страны.

Мы продолжим активно и последовательно работать над тем, чтобы Казахстан стал передовым, конкурентоспособным государством.

Безусловно, за прошедшее время нам удалось сделать немало. Осознавая глубокую ответственность перед подрастающим поколением, мы провели масштабные реформы.

В марте на общенациональном референдуме была принята новая Конституция – главный документ нашего государства. Не будет преувеличением сказать, что это историческое решение, непосредственно повлиявшее на судьбу нашей нации.

В Основном законе защита Суверенитета и Независимости, укрепление общенационального единства закреплены в качестве основополагающих принципов государства.

Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано стратегическим направлением.

В Основном законе мы провозгласили принцип «Закон и Порядок» как одну из важнейших ценностей.

Для меня «Закон и Порядок» – это основополагающий принцип в построении Справедливого Казахстана.

В конечном счете, в основу масштабных политических и социально-экономических преобразований положен именно этот принцип.

Ведь совершенно очевидно, что без верховенства закона и порядка в обществе ни одна реформа не принесет ожидаемых результатов.

Посягательство на государственную казну, попрание конституционных норм – это тягчайшее преступление против государства. Поэтому мы будем вести всестороннюю и решительную борьбу со всеми общественными пороками, в том числе с коррупцией.

Высокие государственные награды, превосходное образование и большой опыт уже не могут, да и не должны служить основанием для выдачи некой индульгенции на совершение противоправных действий.

Оценке подлежит только нынешняя работа, а не успехи вчерашних дней.

Показателем компетентности выступают конкретные результаты и ответственное отношение к делу.

Я как Президент основываю свое отношение к людям именно согласно полученным результатам.

С моей стороны не высказывается излишних или завышенных требований. Речь идет о личной дисциплине, собранности, добропорядочности, приверженности государственным интересам, не более того.

Это вполне обычные, обоснованные требования, которые предъявляются ко всем без исключения должностным лицам. И эти требования подлежат безусловному выполнению.

Много раз говорил и сейчас напомню: принцип «Закон и Порядок», закрепленный в Конституции, незыблем и одинаков для всех граждан независимо от регалий и положения в обществе.

Руководители всех уровней должны понимать и разделять конституционные ценности, претворять их в жизнь,

по-настоящему проникнуться идеей построения Справедливого Казахстана.

Почти в каждом своем выступлении я говорю, что впереди очень много работы.

Работать на благо народа и государства – это огромная честь, далеко не каждый гражданин удостаивается такой привилегии.

Поэтому относиться к такой работе спустя рукава – это, по сути, противоправная деятельность в ущерб национальным интересам.

Казалось бы, что мешает неукоснительно соблюдать дисциплину, следовать принципу «Закон и Порядок», относиться ответственно, прежде всего, к своей работе? Это естественный код поведения всех служащих и патриотов страны. Во всяком случае, так должно быть. И тогда вы получите заслуженное общественное признание, искреннюю благодарность граждан и всего народа.

Вместе с тем государство будет продолжать проводить политику поощрения иностранных инвестиций, стимулирования бизнес-активности, улучшения и совершенствования инвестиционного климата. Здесь каких-либо изменений, тем более шараханий из стороны в сторону не может быть.

Наш стратегический курс заключается и в формировании благоприятной инвестиционной среды, и в укреплении институциональных основ для беспрепятственного ведения бизнеса в стране. Об этом я говорил в своем Послании. Незаконное воспрепятствование ведению бизнеса – это государственное преступление.

Мы строим государство, в котором успех и благополучие гарантируют не персоналии, а институты.

В этом и заключается главный смысл наших преобразований: качество жизни людей должно зависеть не от чьей-либо благосклонности, хорошего настроения какого-либо чиновника, а от объективных критериев – трудолюбия, таланта, патриотизма.

Программа «Народная стройка», тотальная борьба с коррупцией, реформа системы государственного управления, укоренение новых созидательных ценностей – все это лишь начало нового большого пути.

Впереди еще очень много дел и свершений.

Как я уже ранее высказывался, у меня имеются соображения и планы по развитию страны на среднесрочную и последующую перспективу. Дело в том, что, как об этом я уже сказал в Послании, далеко не все вопросы, касающиеся защиты Суверенитета и Независимости нашего государства, нашли свое решение. Повода для самоуспокоения, праздной жизни нет, это мы должны хорошо понимать.

Действовать системно, не отступать от намеченных целей, брать на себя ответственность за судьбоносные решения это, полагаю, обязанность Главы государства.

Отрадно, что перемены в нашей стране набрали темп, обрели необратимый характер.

Поэтому стране нужны настоящие государственники, для которых благосостояние народа и национальные интересы превыше любых личных выгод.

Подлинный патриотизм – это забота о людях и о том, что мы оставим потомкам.

Блага приходят и уходят, а конкретные достижения, доброе имя, в том числе объекты социальной инфраструктуры, останутся людям, будущим поколениям.

Для утверждения верховенства закона в обществе нужна надежная опора – наличие внутреннего стержня и твердых моральных принципов в людях.

Поэтому столь важно формировать новую общественную этику и продвигать концепцию «Таза Қазақстан», поскольку чистота должна быть не только вокруг, в прямом понимании слова, что тоже важно, но и в помыслах, словах и поступках всех граждан.

Еще раз повторяю: никто не может быть выше Закона.

Это требование необходимо неукоснительно соблюдать, особенно при реализации программы «Народная стройка». Специальная комиссия, которой предстоит заниматься данным вопросом, приступит к работе.

Следует всегда помнить: каждый, кто совершает преступление, неизбежно понесет заслуженное наказание. Тот, кто халатно относится к своим обязанностям, будет освобожден от занимаемой должности.

Высокая должность – это прежде всего высокая ответственность.

Люди, принимающие решения, влияющие на судьбы граждан, должны быть безупречны в своих намерениях, помыслах и поступках.

Разумеется, мы не умаляем заслуг граждан перед страной. Однако никто не вправе почивать на лаврах, прикрываясь прежними достижениями.

Для меня важны не происхождение человека и занимаемая им должность, а его способность добиваться конкретных результатов.

В целом, деловая хватка и инициативность необходимы не только в системе государственного управления, но и во всех сферах деятельности.

Наш народ не случайно говорит: «Ердің атын еңбек шығарады» («Человека прославляет его труд»).

В конечном счете, самый благородный поступок – беззаветное служение интересам страны.

Граждане, безупречно и добросовестно отстаивающие интересы нации, всегда будут пользоваться заслуженным уважением. Это незыблемый принцип Справедливого Казахстана.

Сегодня здесь собрались люди, искренне радеющие за благополучие народа и преданные своему делу.

Государство всегда будет поддерживать вас и высоко ценить ваш труд.

Еще раз выражаю всем вам искреннюю благодарность.

Сегодня мною подписан Указ о вручении государственных наград ряду граждан, внесших большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны.

Поздравляю вас!