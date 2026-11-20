Казахстан нарастил объемы экспорта говядины и довел показатели до 43 тыс. тонн в 2026 году. Это на 34,4% больше, чем за весь предыдущий год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Также он добавил, что объем экспортированной баранины составил 30 тыс.тонн.

«По поручению главы государства разработан Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы. Он предусматривает увеличение производства мяса всех видов с 1,2 до 1,8 млн тонн, молока в сельхозформированиях — с 1,4 до 2,1 млн тонн.

У нас есть конкретные ориентиры по продуктивности. Сегодня на 100 коров приходится 64 теленка. Необходимо довести этот показатель минимум до 80. Среднесуточный привес крупного рогатого скота планируем увеличить с 600–800 граммов до 1,5–1,8 килограмма, а годовую продуктивность современных молочных ферм — до 10 тыс. литров молока на одну корову.», - заявил Айдарбек Сапаров.

Добавим, что в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области с 2023 года профинансировано 102 проекта молочно-товарных ферм, 71 из них уже введена в эксплуатацию.