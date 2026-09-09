Рыбоперерабатывающий комплекс построят в Восточно-Казахстанской области

В регионе дан старт реализации инвестиционного проекта по созданию интегрированного рыбоперерабатывающего комплекса с современными мощностями интенсивного рыбоводства и переработки рыбной продукции.

Проект реализует ТОО «Zaisan See». Он предусматривает создание полного производственного цикла — от выращивания рыбы с применением современных интенсивных технологий, включая такие виды, как щука, окунь, судак, до первичной переработки, производства охлажденной и замороженной продукции, ее хранения, упаковки и последующей реализации на внутреннем и внешнем рынках.

Объем инвестиций в проект составит до 6 млн евро. К реализации проекта привлечен иностранный инвестор из Республики Польша.

Проектная мощность предприятия составит 2 тыс. тонн готовой продукции в год. На производстве планируется создать не менее 100 постоянных рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса запланирован на август 2027 года.

Реализация проекта позволит увеличить объемы производства отечественной рыбной продукции, расширить ассортимент продукции с высокой степенью переработки, обеспечить дополнительные налоговые поступления и создать новые рабочие места в регионе.

Особое внимание в рамках проекта уделяется внедрению современных ресурсосберегающих технологий, что позволит повысить эффективность производства, рационально использовать водные и другие производственные ресурсы, а также сформировать дополнительные возможности для выхода казахстанской рыбной продукции на экспортные рынки.

В дальнейшем на базе предприятия планируется поэтапное расширение мощностей по рыбопереработке и развитие системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Предусматривается создание возможностей для практического обучения молодежи по соответствующим специальностям и формирования кадрового потенциала рыбного хозяйства.