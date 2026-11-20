Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил об увеличении экспорта в Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

В Узбекистан экспорт увеличился на 8,8 процента, до 1,39 млн тонн, в Таджикистан — на 9,6 процента, до 417 тыс. тонн. В Китай поставки выросли в 1,8 раза, до 436 тыс. тонн, в Афганистан — в 1,6 раза, до 632 тыс. тонн.

Всего в этом году поставки зерна и муки в зерновом эквиваленте достигли около 16 млн тонн против 15,3 млн тонн сезоном ранее.

Положительная динамика сохраняется и в текущем сезоне. С сентября по 10 ноября экспортировано 3,28 млн тонн зерна — на 7,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наша задача — укреплять позиции на традиционных рынках, открывать новые направления и обеспечивать аграриям предсказуемые условия сбыта», - отметил Айдарбек Сапаров