Сумма экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции увеличилась почти на 1 млрд долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

За январь–сентябрь 2026 года она достигла 3,4 млрд долларов против 2,5 млрд долларов годом ранее. Рост составил 35%, а доля переработанной продукции в аграрном экспорте увеличилась с 51,3 до 53,3%.

«Это одна из главных задач, которую сегодня перед нами ставит глава государства. Казахстан должен зарабатывать не только на продаже зерна, но и на готовой продукции. Это совершенно другой уровень экономической отдачи от сельского хозяйства. У Казахстана для этого есть серьезная сырьевая база. Ежегодно производим 18–20 млн тонн пшеницы и 1–1,2 млн тонн кукурузы. В этом году урожай кукурузы составил 1,7 млн тонн», - отметил Айдарбек Сапаров.

Сегодня в стране перерабатывается более 5 млн тонн зерна в год, из них почти 510 тыс. тонн — методом глубокой переработки. В 2025 году произведено 145,1 тыс. тонн крахмалопродуктов (рост на 21,8%) и 21 тыс. тонн биоэтанола — в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

До 2029 года планируется запустить шесть крупных предприятий по глубокой переработке пшеницы и кукурузы общей мощностью 5,8 млн тонн сырья в год. Предприятия "Казкрахмал" и Fufeng уже получили первую продукцию.