В регионе реализуется инвестиционный проект по строительству современного тепличного комплекса полного цикла стоимостью 18,1 млрд тенге. Проект направлен на увеличение объемов отечественного производства плодоовощной продукции, развитие инфраструктуры ее хранения и повышение обеспеченности внутреннего рынка.

Проект реализуется ТОО «Alatau Green Production». На 8 га из 16 га планируется выращивание высокопродуктивных гибридов овощных культур.

В рамках проекта также предусмотрено создание складской и инженерной инфраструктуры для длительного хранения сезонной овощной продукции с сохранением ее качества. Общая производственная и складская мощность комплекса составит до 12 тыс. тонн плодоовощной продукции в год.

Реализация проекта позволит создать более 400 рабочих мест. Согласно расчетам инвестора, запуск предприятия обеспечит дополнительный вклад в экономику региона и позволит ежегодно увеличивать валовой региональный продукт Алматинской области на 8–10 млрд тенге.

За счет увеличения объемов производства, развития инфраструктуры хранения и сокращения количества посреднических звеньев прогнозируется снижение цен на социально значимую продовольственную продукцию не менее чем на 10%.

В настоящее время в Алматинской области функционируют 49 тепличных хозяйств общей площадью 87,2 га, в том числе 19 промышленных и 19 фермерских. Объем производства тепличной продукции составил 15,9 тыс. тонн, из которых 9,3 тыс. тонн приходится на томаты, 5,8 тыс. тонн – на огурцы и 0,8 тыс. тонн – на зелень.

Основной объем произведенной продукции поставляется на рынки Алматы и Алматинской области. Вместе с тем предприятия региона осуществляют поставки на внешние рынки. Объем экспорта тепличной продукции составил 1 434,3 тонны.