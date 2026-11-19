Казахстан намерен почти вдвое увеличить использование собственных семян зерновых культур – с нынешних 43,7% до 80% к 2030 году. Главную роль в импортозамещении и обеспечении продовольственной безопасности сыграют новые стрессоустойчивые сорта отечественной селекции, которые разработали в Национальном аграрном научно-образовательном центре (НАНОЦ).

В текущем году казахстанскими семенами засеяно 6,5 млн гектаров зерновых. Чтобы обеспечить аграриев собственным посевным материалом, в рамках программно-целевого финансирования за 2024–2026 годы ученые центра вывели 109 новых сортов и гибридов различных сельхозкультур.

Эффективность отечественных разработок уже подтвердила засуха 2026 года. В непростых погодных условиях сорт пшеницы «Шортандинская 2012», занявший около 150 тысяч гектаров в Акмолинской области, дал стабильный урожай в 19–22 центнера с гектара. Еще выше показатели у сорта «Айна» на товарных посевах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей – 21–25 центнеров с гектара.

Помимо зерновых, селекционеры усилили работу и по другим направлениям растениеводства. В частности, были выведены 10 новых стрессоустойчивых сортов нута, гороха, чечевицы и фасоли и налажено производство оригинальных семян гибридов сахарной свеклы, закрыв до 40% потребности элитсемхозов. Кроме того, на госиспытания были переданы 8 новых сортов плодово-ягодных культур и винограда, а также проведен генетический анализ легендарного алматинского апорта, отделив ценные чистые формы от сортосмеси для их сохранения.

Для защиты генофонда сельхозкультур страны в системе центра также создан современный криобанк при температуре – 10 °C, рассчитанный на 100 тысяч образцов. Параллельно ученые разработали почво- и ресурсосберегающие технологии для разных климатических зон, составили цифровые карты для органического земледелия в Алматинской области и создали биологические составы для оздоровления семян.

Масштабная научная работа охватила и животноводство: сформированы ДНК-банки и проведено генотипирование дойных кобыл, лошадей адайского типа и кустанайской породы, а также собраны тысячи образцов КРС казахской белоголовой и аулиекольской пород. Для овцеводов создано специальное ПО для расчета генетической ценности тонкорунных и едилбайских овец, а в пчеловодстве проведен геномный анализ 800 образцов локальных популяций.

Сегодня в системе НАНОЦ работают 2 050 исследователей, а для закладки научных полевых экспериментов имеется более 2,5 тыс. га земли. В системе НАНОЦ 526 патентов и 47 международных проектов. Из более чем 679 завершенных разработок в производство уже внедрено 149 или 22% от общего числа.

Разработки ученых уже активно работают на конкретных пищевых предприятиях страны. В мясной индустрии компании «Байсерке-Агро», Meat Processing and Service и Актюбинский мясной кластер внедрили международные стандарты разделки и обвалки туш КРС. В молочном секторе павлодарская агрофирма «Ақжар Өндіріс» выпускает пробиотический белковый продукт из козьего молока, а крестьянское хозяйство «Зеренда» наладило на его основе производство детского питания.

Отвечая на мировой тренд здорового питания и ежегодный рост рынка растительных напитков на 5–7%, казахстанские ученые создали рецептуры альтернативных продуктов. В Акмолинской области уже запущен выпуск пяти видов гидролизованных растительных напитков из пшеницы, овса, ячменя, риса и амаранта. Также разработаны растительные аналоги мясных котлет, копченостей и детские йогурты. На хлебокомбинате «Алматы нан» по научным рецептурам на специальных заквасках пекут цельнозерновой хлеб и готовят полуфабрикаты, а предприятие BIO elite запустило линейку из пяти видов орехово-фруктовых батончиков.

Таким образом, отечественная аграрная наука все активнее интегрируется в реальный сектор экономики, помогая фермерам повышать урожайность в сложных погодных условиях, а переработчикам — запускать новые востребованные продукты на внутреннем рынке.