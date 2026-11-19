Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел переговоры с основателем немецкой машиностроительной компании HORSCH Maschinen GmbH Михаэлем Хоршем. Основное внимание на встрече стороны уделили расширению локализации сельскохозяйственной техники в Казахстане, дальнейшей модернизации производственных мощностей и углублению промышленной кооперации.

Айдарбек Сапаров отметил значимость германо-казахстанского партнерства в агропромышленной сфере и подчеркнул, что привлечение передовых технологий, развитие отечественного машиностроения и увеличение доли локализованного производства остаются важными направлениями модернизации АПК.

«Для Казахстана важно, чтобы сотрудничество с ведущими мировыми производителями сельхозтехники сопровождалось не только поставками готовой продукции, но и развитием собственного производства, передачей технологий и созданием новых производственных компетенций. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении локализации и укреплении промышленной кооперации с HORSCH», – подчеркнул министр.

Михаэль Хорш поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку инвестиционного проекта, отметив благоприятные условия для ведения производственной деятельности и значительный потенциал аграрного рынка Казахстана.

Инвестор подтвердил готовность компании к дальнейшему развитию технологического партнерства.

Напомним, что практическая реализация сотрудничества началась в 2020 году с локализации производства посевных комплексов HORSCH Sprinter 12 HD и HORSCH Sprinter 15 NT на базе завода ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ» в Петропавловске СКО.

В 2021 году между Правительством Казахстана и ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ» был заключен специальный инвестиционный контракт, предусматривающий производство сельскохозяйственной техники HORSCH и CLAAS.

Общий объем инвестиций в проект превысил 9,5 млрд тенге.

С момента запуска производственной площадки в сентябре 2021 года выпущено 295 посевных комплексов HORSCH Sprinter общей стоимостью 35,4 млрд тенге. Кроме того, произведено 864 комбайна, 397 тракторов и 621 жатка CLAAS. Совокупная стоимость выпущенной техники составила 246 млрд тенге.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить проработку перспектив расширения производства и углубления локализации сельскохозяйственной техники в РК.

Дальнейшее развитие проекта позволит укрепить отечественную производственную базу, расширить технологические возможности машиностроительной отрасли и обеспечить аграриев современной техникой.