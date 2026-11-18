Казахстанские маслозаводы за первые два месяца текущего маркетингового сезона произвели более 141 тыс. тонн растительных масел. Это на 39% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона. Об этом сообщили в Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК).

Наиболее существенный рост отмечен в производстве подсолнечного масла. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла увеличился на 57%, рафинированного — на 39%.

По данным НАПМК, положительная динамика обусловлена несколькими факторами. Среди них — расширение посевных площадей подсолнечника, развитие сотрудничества маслозаводов с сельхозтоваропроизводителями в рамках заключения форвардных контрактов на закуп сырья, увеличение перерабатывающих мощностей и ориентация предприятий на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Одним из ключевых факторов роста производства остается устойчивый спрос на казахстанскую масложировую продукцию на внешних рынках

В 2026 году площадь посевов масличных культур в Казахстане (без учета хлопка) превысила 5,179 млн га, что на 30% больше, чем годом ранее.

В настоящее время совокупные мощности казахстанских маслозаводов превышают 5,4 млн тонн маслосемян в год, в том числе 4,6 млн тонн по переработке подсолнечника. При этом, несмотря на расширение посевных площадей предприятия по-прежнему испытывают дефицит сырья и остаются недозагруженными.

В НАПМК сообщают, что дальнейшее развитие отрасли будет связано с расширением глубокой переработки и увеличением выпуска продукции для внутреннего и внешних рынков.

Так, в 2026–2028 годах мощности по рафинации планируется увеличить в 2,1 раза — до более 1 млн тонн в год. Производство фасованного рафинированного подсолнечного масла предполагается нарастить примерно в 2,4 раза.

Кроме того, в 2027–2028 годах намечен запуск двух проектов по производству растительных жиров и маргаринов мощностью 72 тыс. и 50 тыс. тонн в год соответственно.

Реализация этих проектов позволит укрепить перерабатывающий потенциал Казахстана, расширить ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью и повысить конкурентоспособность отечественной масложировой отрасли.