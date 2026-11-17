Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Казахстане Джули М. Стаффт. Стороны обсудили перспективы расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, привлечения инвестиций, развития животноводства, а также внедрения современных агротехнологий.

«Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества по целому ряду направлений — от наращивания взаимной торговли и привлечения инвестиций до развития животноводства, селекции. Наша задача — придать сотрудничеству практическое содержание и обеспечить продвижение инициатив, представляющих взаимный интерес», — отметил Айдарбек Сапаров.

В свою очередь, Джули М. Стаффт подтвердила готовность США к дальнейшему развитию торгово-экономических связей с Казахстаном, расширению сотрудничества в аграрном секторе и укреплению деловых контактов между компаниями двух стран.

Отдельным направлением переговоров стало развитие животноводства, селекции и генетики. Казахстанская сторона обозначила перспективы расширения сотрудничества с американскими компаниями в области племенного разведения, приобретения высокопродуктивного поголовья, генетической оценки и совершенствования технологий животноводства.

Также в ходе встречи были рассмотрены действующие и перспективные инвестиционные проекты с участием американских компаний.

В частности, в Алматинской области реализуется проект компании PepsiCo по строительству завода по производству соленых закусок. Объем инвестиций составляет 368 млн долларов США, проектная мощность предприятия — 70 тыс. тонн готовой продукции в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на апрель 2027 года.

Еще одним направлением сотрудничества является локализация производства сельскохозяйственной техники John Deere. За девять месяцев 2026 года в Казахстане произведено 327 единиц техники данного бренда на общую сумму 23,2 млрд тенге. Производственная линейка включает тракторы, комбайны, жатки, подборщики, пресс-подборщики и опрыскиватели.

Одним из ключевых итогов встречи стала инициатива казахстанской стороны о создании совместной рабочей группы с участием представителей профильных ведомств и деловых кругов двух стран. Новый механизм призван обеспечить системную проработку перспективных направлений сотрудничества, сопровождение инвестиционных инициатив и продвижение конкретных проектов в агропромышленном комплексе.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить работу по обозначенным направлениям.