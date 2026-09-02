В Казахстане за три года введено 95 овощехранилищ мощностью 745,6 тыс. тонн

В регионах продолжается работа по развитию инфраструктуры хранения сельскохозяйственной продукции.

В целях увеличения мощностей по хранению овощной и плодоовощной продукции Министерством сельского хозяйства совместно с акиматами регионов реализован Комплексный план по строительству и модернизации овощехранилищ на 2023–2025 годы.

В соответствии с Комплексным планом предусматривалась реализация 92 проектов общей мощностью 689,9 тыс. тонн. По итогам 2023–2025 годов введено в эксплуатацию 95 овощехранилищ общей мощностью 745,6 тыс. тонн.

В 2025 году проекты по строительству и модернизации овощехранилищ реализованы в 11 областях и городе Шымкенте.

Для дальнейшего наращивания мощностей государством предусмотрены меры инвестиционной поддержки. В рамках Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, действует паспорт проекта № 22 «Строительство, расширение картофельно-овощехранилищ от 1 000 тонн».

Размер возмещения части инвестиционных затрат увеличен с 25% до 40–50%. В зависимости от комплектации объекта субсидирование предоставляется в размере до 50% для проектов с холодильным оборудованием и до 40% — с вентиляционным оборудованием.

Также в рамках программы по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области через социально-предпринимательские корпорации предусмотрено льготное финансирование строительства овощехранилищ.

Финансирование проектов осуществляется через поверенного агента по ставке 2,5% годовых сроком до 10 лет.

В целом в РК функционирует 941 овощехранилище общей мощностью 2,56 млн тонн.

Наибольшие мощности хранения сосредоточены в Павлодарской области — 591,5 тыс. тонн, Жамбылской — 375 тыс. тонн, Карагандинской — 357,8 тыс. тонн, Туркестанской — 184,9 тыс. тонн, городе Шымкенте — 130,5 тыс. тонн, Алматинской области — 128,2 тыс. тонн, Мангистауской — 105,5 тыс. тонн, Акмолинской — 104,8 тыс. тонн и Северо-Казахстанской — 104,8 тыс. тонн.

Работа по развитию инфраструктуры хранения будет продолжена с учетом потребностей регионов и объемов производимой сельскохозяйственной продукции.

Основное внимание будет уделено регионам, специализирующимся на производстве картофеля, овощей и плодоовощной продукции.

Принимаемые меры направлены на увеличение емкостей хранения, обеспечение сохранности произведенной продукции и повышение устойчивости внутреннего продовольственного рынка.