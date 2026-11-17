По итогам десяти месяцев 2026 года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 5,2% и составил 8,9 трлн теңге. Государственная поддержка направлена на расширение производства, обновление сельскохозяйственной техники и повышение доступности финансирования для аграриев. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

По данным министра, государственные субсидии получают около 25 тыс. хозяйств – это порядка 90% мелких и средних производителей. Субсидии возмещают часть фактически понесенных затрат на семена, удобрения, средства защиты растений и технику. Государственная информационная система субсидирования модернизируется для повышения прозрачности распределения средств.

«В текущем году объем льготного кредитования достиг 1,2 трлн теңге. Для расширения доступа аграриев работают шесть каналов кредитования, а хозяйствам, которым не хватает залогового обеспечения, доступны гарантии по займам. Прием заявок на раннее финансирование сезона 2027 года начался 1 октября», — отметил министр.