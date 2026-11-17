Благодаря внедрению льготных лизинговых программ на приобретение казахстанской сельскохозяйственной техники доля отечественного производства в закупках достигла 95%. Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова доложил председатель НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев.

Совместная работа Министерства сельского хозяйства и Палаты также позволила внедрить льготное финансирование предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в рамках программы «Агробизнес». Оборотные средства предоставляются под 5% годовых.

«В интересах отечественного производства утверждены дифференцированные нормативы возмещения по пестицидам, удобрениям и семенам. Эти меры повысили производительность отрасли и открыли путь к росту добавленной стоимости», — сказал председатель НПП «Атамекен».