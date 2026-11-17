За последние три года объём льготного финансирования агропромышленного комплекса Казахстана вырос более чем в десять раз – со 140 млрд тенге в 2023 году до 1,5 трлн тенге в 2026 году. Существенное увеличение ресурсов позволило расширить охват государственной поддержки, ускорить модернизацию сельского хозяйства и создать дополнительные условия для развития переработки и животноводства.

Основной объём финансирования направлен на обеспечение сезонных сельскохозяйственных работ. В 2026 году на весенне-полевую и уборочную кампании предусмотрено 750 млрд тенге. Из них 665 млрд тенге уже освоено. Льготными кредитами охвачено свыше 7,8 млн га посевных площадей.

При этом подготовка к следующему аграрному сезону начинается заблаговременно. С 1 октября 2026 года открыт приём заявок на раннее финансирование весенне-полевых работ 2027 года. На программу выделено 200 млрд тенге, что позволит аграриям заранее обеспечить доступ к оборотным средствам и своевременно подготовиться к посевной кампании.

Наряду с поддержкой растениеводства расширяется финансирование перерабатывающей отрасли и животноводства. В 2026 году объём средств на пополнение оборотного капитала предприятий этих направлений увеличен вдвое и превысил 215 млрд тенге. В частности, 121,1 млрд тенге направляется перерабатывающим предприятиям, 94,8 млрд тенге – животноводческим хозяйствам.

Дополнительный импульс инвестиционному развитию отрасли придаёт долгосрочное льготное кредитование. В текущем году через дочерние организации холдинга «Байтерек» на реализацию инвестиционных проектов предусмотрено 270 млрд тенге. Из них 170 млрд тенге выделяется через АО «Аграрная кредитная корпорация» и 100 млрд тенге – через АО «Банк Развития Казахстана».

В животноводстве 64,2 млрд тенге предусмотрено на приобретение сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день профинансировано 49 хозяйств на общую сумму 49 млрд тенге. Средства направляются на приобретение крупного и мелкого рогатого скота, что создаёт условия для расширения поголовья и укрепления производственной базы хозяйств.

Активно развивается и направление переработки. На инвестиционные проекты в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции направлено 86,8 млрд тенге. Финансирование позволяет предприятиям расширять производственные мощности, развивать инфраструктуру хранения зерна, строить и модернизировать объекты глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. Это создаёт предпосылки для увеличения внутренней переработки и перехода от экспорта сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ещё одним масштабным направлением стала техническая модернизация сельского хозяйства. В 2026 году на льготный лизинг сельскохозяйственной техники отечественного производства предусмотрено 350 млрд тенге. Аграрии уже приобрели более 9,3 тыс. единиц техники общей стоимостью 295 млрд тенге. Обновление машинно-тракторного парка позволяет ускорить технологическое переоснащение хозяйств, повысить производительность труда и эффективность производства.

В 2027 году расширение финансовых инструментов поддержки АПК будет продолжено. Основной акцент сохранится на доступности льготного финансирования, привлечении инвестиций, развитии животноводства и переработки, а также обновлении производственной инфраструктуры.

Таким образом, государственная поддержка последовательно трансформируется из инструмента финансирования сезонных работ в комплексный механизм развития агропромышленного комплекса. Увеличение объёмов льготных ресурсов, расширение инвестиционных программ и стимулирование технического обновления формируют основу для роста производительности, увеличения выпуска отечественной продукции и укрепления позиций Казахстана на внешних аграрных рынках.