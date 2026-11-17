В Казахстане продолжается работа по выявлению и возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель, а также земель, используемых с нарушением требований законодательства.

С начала 2026 года территориальными подразделениями КУЗР МСХ РК проведено свыше тысячи внеплановых проверок с охватом более 1 млн га. По итогам принимаемых мер в государственную собственность возвращено 1,3 млн га сельскохозяйственных угодий.

Приоритетной задачей остается не только возврат неиспользуемых земель в государственную собственность, но и их последующее вовлечение в сельскохозяйственный оборот. Работа направлена на обеспечение потребностей сельского населения в пастбищных угодьях, а также предоставление дополнительных земельных ресурсов для развития аграрного производства.

На начало сентября 2026 года общий объем перераспределенных земель в стране составил 13,5 млн га. Из них 5,5 млн га передано в общее пользование местному населению для обеспечения выпаса сельскохозяйственных животных и решения вопроса дефицита общественных пастбищ. Еще 8 млн га предоставлено субъектам агропромышленного комплекса на конкурсной основе для ведения и расширения сельскохозяйственной деятельности.

Наряду с усилением контроля за соблюдением земельного законодательства принимаются меры по совершенствованию условий для добросовестных землепользователей. Специально созданной рабочей группой утверждены методические рекомендации, предусматривающие единые критерии оценки добросовестности землепользователей, четкую регламентацию сроков межведомственного взаимодействия, а также упрощение процедур продления прав на земельные участки.

Важным этапом совершенствования земельных отношений станет цифровизация механизма предоставления сельскохозяйственных земель.

С 1 января 2027 года распределение земельных участков будет осуществляться в электронном формате. Проведение конкурсов посредством цифровой платформы обеспечит прозрачность процедур, минимизирует влияние человеческого фактора и позволит отказаться от действующего механизма работы земельных комиссий.

До официального запуска новых механизмов обновленная цифровая платформа пройдет комплексную апробацию в рамках пилотного проекта на территории Акмолинской области и области Жетісу.

Министерство сельского хозяйства продолжит работу по возврату неиспользуемых земель, их эффективному перераспределению и совершенствованию системы государственного контроля. Реализация принимаемых мер направлена на обеспечение справедливого доступа к земельным ресурсам, повышение эффективности их использования и создание условий для устойчивого развития АПК страны.