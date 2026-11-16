Айдарбек Сапаров встретился с губернатором Оренбургской области РФ

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с губернатором Оренбургской области Российской Федерации Евгением Солнцевым.

Стороны обсудили перспективы расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, развитие производственной кооперации, привлечение инвестиций в переработку агросырья и устранение барьеров для доступа отечественной продукции на российский рынок.

Айдарбек Сапаров подчеркнул стратегический характер партнерства Казахстана и России, отметив значительный потенциал дальнейшего углубления взаимодействия в агропромышленном комплексе.

«Казахстан заинтересован в последовательном расширении торгово-экономического взаимодействия с российскими регионами. У нас есть все возможности для увеличения взаимных поставок, развития совместных производств и реализации инвестиционных проектов, прежде всего в сфере глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. Наша общая задача – не просто наращивать товарооборот, а формировать устойчивые производственные связи, создавать новые мощности и открывать дополнительные возможности для бизнеса», – отметил министр.

В свою очередь, Евгений Солнцев подчеркнул нацеленность региона на дальнейшее развитие приграничных связей, увеличение объемов поставок сельскохозяйственной продукции и развитие совместных инициатив в промышленности, АПК и логистике.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам развития взаимной торговли. Было подчеркнуто, что необходимо продолжить совместную работу по устранению существующих торговых и административных барьеров, обеспечению беспрепятственного движения сельскохозяйственной продукции и расширению номенклатуры взаимных поставок. Важным направлением также обозначено укрепление прямых контактов между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить конструктивный диалог и совместную работу по реализации перспективных направлений сотрудничества.