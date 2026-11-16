Туркестанская область укрепляет позиции одного из ведущих аграрных регионов Казахстана. Здесь реализуются масштабные инвестиционные проекты в животноводстве, развивается глубокая переработка сельскохозяйственного сырья, расширяются тепличные хозяйства и внедряются водосберегающие технологии. Регион не только наращивает объемы традиционного сельхозпроизводства, но и осваивает новые направления – от промышленного выращивания бананов и лимонов до выпуска отечественного текстиля и продуктов питания.

С производственным и инвестиционным потенциалом региона представители СМИ ознакомились в ходе пресс-тура, организованного Министерством сельского хозяйства.

Одним из первых объектов посещения стал откормочный комплекс ТОО «Түркістан ет өнімдері» в Сауранском районе. Особенность проекта «Малшылар ауылы» заключается в концентрации животноводческих площадок и сопутствующей инфраструктуры на одной территории. Сейчас здесь строятся площадка для откорма скота, убойный пункт и административное здание, готовность которого составляет 80%. Параллельно кооператив «Mutalib Agro» возводит рядом еще 30 малых откормочных площадок. Такая модель позволит оптимизировать производственные затраты, совместно использовать инфраструктуру и обеспечить системный ветеринарный контроль.

В этом же районе участники пресс-мероприятия ознакомились с работой «Тұран су». Компания специализируется на производстве систем капельного орошения.

На предприятии ТОО «Түркістан тоқыма» стоимостью 86,2 млрд тенге журналистам продемонстрировали производство пряжи и тканей. Первый этап предприятия запущен в 2025 году, завершение еще трех этапов запланировано до декабря 2026 года.

После выхода на проектную мощность комплекс сможет ежегодно выпускать 11,4 тыс. тонн пряжи, 47,3 млн кв. метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял. Это позволит увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке, сократить импортозависимость легкой промышленности и расширить экспортные возможности страны.

Текстильное предприятие является частью масштабного проекта ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс», направленного на создание полного производственного цикла – от выращивания хлопка до выпуска готовой одежды. Проект реализуется совместно с китайской компанией Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. на площади 52 тыс. га орошаемых земель. Общий объем иностранных инвестиций превысит 200 млрд тенге.

В городе Арысь журналисты посетили откормочную площадку ТОО «Turkestan Agro.kz» стоимостью 8,4 млрд тенге.

По словам инвестора Сырыма Ертаева, проект осуществляется поэтапно с привлечением как государственных мер поддержки, так и частных инвестиций. На первом этапе на строительство откормочной площадки направлено 2,9 млрд тенге, дополнительно 1,5 млрд тенге выделено на внедрение дождевальных систем в рамках инструментов льготного финансирования. Запущен комбикормовый завод мощностью 20 тонн гранулированных кормов в час. В планах строительство завода мощностью 1 млн тонн кормов в год.

В настоящее время ведется строительство мясоперерабатывающего комплекса мощностью до 1500 голов КРС и 5000 голов МРС в смену. Также планируется организация глубокой переработки продукции с выпуском широкого ассортимента готовых изделий, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Наряду с животноводством в регионе активно развивается промышленное тепличное хозяйство. В Келесском районе делегация ознакомилась с работой комплекса «Ecoculture-Eurasia», реализуемого совместно с российским агрохолдингом «ЭКО-культура». Стоимость проекта составляет 42 млрд тенге.

В 2025 году на площади 6,25 га здесь было собрано 2 тыс. тонн томатов. Осенью 2026 года введены в эксплуатацию дополнительные 37,5 га теплиц. Таким образом, общая площадь первого этапа превысила 50 га, а производственная мощность достигла 27 тыс. тонн томатов в год.

Комплекс оснащен современным автоматизированным оборудованием из Нидерландов, позволяющим контролировать температуру, полив, освещение и питание растений. В дальнейшем площадь теплиц планируется увеличить до 500 га. К 2030 году предприятие намерено выйти на производство 240 тыс. тонн продукции ежегодно и обеспечить работой более 1 тыс. человек. Проект позволит снизить зависимость внутреннего рынка от импортных овощей в межсезонье и расширить экспортные поставки.

В Сарыагашском районе представители СМИ посетили крестьянское хозяйство «Жабай ата». Три года назад здесь высадили саженцы лимонов, предварительно подготовив почву и проведя необходимые агротехнические мероприятия. Сегодня на 12 га растут около 9,6 тыс. лимонных деревьев. В перспективе хозяйство рассчитывает получать по 40–50 тонн плодов с каждого гектара ежегодно. Еще на 16 га выращивается болгарский перец. Основная часть урожая реализуется на местном рынке, остальная поставляется в Шымкент, Алматы и Астану.

В Казыгуртском районе делегация ознакомилась с работой мясоперерабатывающего комбината ТОО «Қарқын-2030», выпускающего продукцию под брендом NARLEN. Предприятие было открыто в 2009 году и сегодня обеспечивает работой более 850 человек.

Комбинат производит свыше 60 видов колбасных изделий и мясных деликатесов из говядины, конины и мяса птицы. Производственная мощность составляет 30–50 тонн продукции в сутки. Предприятие работает по принципу замкнутого цикла: мясное сырье поступает из собственного животноводческого хозяйства, что позволяет контролировать качество на всех этапах производства.

На комбинате функционируют убойный цех и современная лаборатория, установлено оборудование ведущих немецких и австрийских производителей. Внедрены системы менеджмента качества ISO 9001 и безопасности пищевой продукции HACCP, а производство сертифицировано Ассоциацией индустрии «Халал» Казахстана. Продукция поставляется во все регионы страны, а также экспортируется в российские города Кемерово и Барнаул.

«Gen Group Kazakhstan» специализируется на промышленном выращивании бананов. Его производственная мощность составляет 1 тыс. тонн продукции в год.

Высокотехнологичный комплекс площадью 5–5,3 га расположен на территории 23 га. Строительство завершилось в 2023 году, а первый урожай был получен уже через девять месяцев после посадки. Здесь выращивают адаптированный турецкий сорт «Анамус», для которого созданы условия, максимально приближенные к естественному микроклимату.

Производственный процесс организован по замкнутому циклу: после сбора бананы проходят мойку, сортировку, охлаждение и подготовку к реализации. Вся продукция поставляется на внутренний рынок.

Наряду с традиционным растениеводством и животноводством регион делает ставку на глубокую переработку, современные технологии, локализацию производства и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Реализация инвестиционных проектов способствует созданию новых рабочих мест, укреплению продовольственной безопасности, расширению ассортимента отечественной продукции и увеличению экспортного потенциала Казахстана. В результате формируются современные агропромышленные цепочки, объединяющие все этапы производства – от выращивания сельскохозяйственных культур и содержания скота до выпуска готовой продукции.