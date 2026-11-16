Данные рекомендации разработаны исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».

Зерновые

На рынке пшеницы сохраняется устойчивый интерес к зерну разных классов. Основная часть предложений приходится на пшеницу 3-го класса.

Покупательская активность постепенно адаптируется к текущей ценовой ситуации. Ряд компаний продолжает приобретать зерно небольшими партиями, ориентируясь прежде всего на его качественные характеристики. При этом участники рынка сохраняют интерес к новым предложениям, хотя сделки по-прежнему во многом зависят от согласования ценовых условий.

тг/кг, с НДС, с элеватора

Текущая

средняя цена (элеватор)

Изменения

Рекомендация

Возможный

макс

Возможный мин

пшеница мяг 3 кл, 28 клк +

106

СТОП

145

пшеница мяг 3 кл, до 25 клк

95

+2

СТОП

120

пшеница мяг 3 кл, до 23 клк

92

+2

СТОП

110

пшеница мяг 4 кл, до 20 клк

88

+2

ПО МЕРЕ

100

пшеница мяг 5 кл, до 17 клк

70

ПО МЕРЕ

90

ячмень 2 кл

75

ПО МЕРЕ

95

Дурум (прот 14+)

87

ПО МЕРЕ

120

Дурум (прот 15+)

99

ПО МЕРЕ

140

красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, все цены – на новый урожай

Масличные/Бобовые

В сегменте масличных культур сохраняется тенденция к постепенному укреплению закупочных цен на лен.

тг/кг, с НДС, с элеватора

Текущая цена

Изменения

Рекомендация

Возможный макс

Возможный мин

Лён

188

+5

ПО МЕРЕ

230

Рапс

192

ПО МЕРЕ

230

Подсолнечник

176

-6

ПРОДАЖА

200

150

Сафлор

144

ПО МЕРЕ

180

130

Соя

193

ПО МЕРЕ

250

180

Горчица белая

347

ПО МЕРЕ

370

Горох (желт)

80

ПРОДАЖА

105

Чечевица крас

115

ПО МЕРЕ

150

Чечевица зел (крупная тар)

114

ПО МЕРЕ

150

-северные регионы при премиальном качестве, **-без НДС Курсивом выделен новый урожай

Пояснение:

Текущая цена – средневзвешенные цены с НДС внутри Казахстана на элеваторе или на вагоне, по которым заключаются контракты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, качественных показателей, условий поставки.

Рекомендации: стоп – рекомендуется приостановить торговлю до более выгодных цен; по мере – реализация по мере необходимости (технической, финансовой); продажа – рекомендуется реализовать товар, поскольку благоприятных перспектив в ближайшей перспективе не предвидится.

Возможный макс – верхний предел цен, который, как кажется, авторам настоящей брошюры могут достичь цены в текущем торговом сезоне. Это мнение не является окончательным, и может меняться в зависимости от ситуации.

Возможный мин – нижний предел цен, который способна достичь культура в текущем сезоне.