Рекомендации по торговой стратегии для производителей зерна, масличных и бобовых 16.11.2026
Данные рекомендации разработаны исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».
Зерновые
На рынке пшеницы сохраняется устойчивый интерес к зерну разных классов. Основная часть предложений приходится на пшеницу 3-го класса.
Покупательская активность постепенно адаптируется к текущей ценовой ситуации. Ряд компаний продолжает приобретать зерно небольшими партиями, ориентируясь прежде всего на его качественные характеристики. При этом участники рынка сохраняют интерес к новым предложениям, хотя сделки по-прежнему во многом зависят от согласования ценовых условий.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая
средняя цена (элеватор)
Изменения
Рекомендация
Возможный
макс
Возможный мин
пшеница мяг 3 кл, 28 клк +
106
СТОП
145
пшеница мяг 3 кл, до 25 клк
95
+2
СТОП
120
пшеница мяг 3 кл, до 23 клк
92
+2
СТОП
110
пшеница мяг 4 кл, до 20 клк
88
+2
ПО МЕРЕ
100
пшеница мяг 5 кл, до 17 клк
70
ПО МЕРЕ
90
ячмень 2 кл
75
ПО МЕРЕ
95
Дурум (прот 14+)
87
ПО МЕРЕ
120
Дурум (прот 15+)
99
ПО МЕРЕ
140
красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, все цены – на новый урожай
Масличные/Бобовые
В сегменте масличных культур сохраняется тенденция к постепенному укреплению закупочных цен на лен.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая цена
Изменения
Рекомендация
Возможный макс
Возможный мин
Лён
188
+5
ПО МЕРЕ
230
Рапс
192
ПО МЕРЕ
230
Подсолнечник
176
-6
ПРОДАЖА
200
150
Сафлор
144
ПО МЕРЕ
180
130
Соя
193
ПО МЕРЕ
250
180
Горчица белая
347
ПО МЕРЕ
370
Горох (желт)
80
ПРОДАЖА
105
Чечевица крас
115
ПО МЕРЕ
150
Чечевица зел (крупная тар)
114
ПО МЕРЕ
150
-северные регионы при премиальном качестве, **-без НДС Курсивом выделен новый урожай
Пояснение:
Текущая цена – средневзвешенные цены с НДС внутри Казахстана на элеваторе или на вагоне, по которым заключаются контракты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, качественных показателей, условий поставки.
Рекомендации: стоп – рекомендуется приостановить торговлю до более выгодных цен; по мере – реализация по мере необходимости (технической, финансовой); продажа – рекомендуется реализовать товар, поскольку благоприятных перспектив в ближайшей перспективе не предвидится.
Возможный макс – верхний предел цен, который, как кажется, авторам настоящей брошюры могут достичь цены в текущем торговом сезоне. Это мнение не является окончательным, и может меняться в зависимости от ситуации.
Возможный мин – нижний предел цен, который способна достичь культура в текущем сезоне.