Национальная сельскохозяйственная перепись проходила с 1 августа по 20 октября 2025 года при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН). Она стала первым за почти 20 лет обследованием аграрного сектора такого масштаба и позволила оценить изменения со времени предыдущей переписи 2006–2007 годов.

Переписью охвачено около 290 тыс. сельхозформирований и 1,7 млн. личных подсобных хозяйств по всей стране. Охват сельхозформирований и личных подсобных хозяйств составил 97%.

Сбор данных проводился с использованием цифровых технологий. Онлайн-перепись прошли 92% сельхозформирований и 19% личных подсобных хозяйств. При посещении респондентов интервьюеры заполняли переписные листы на планшетах.

За межпереписной период увеличилось число сельхозформирований, изменилась структура посевов, а большая часть поголовья скота сосредоточилась в организованном секторе.

За межпереписной период число сельхозформирований выросло на 42% – с 204 тыс. до 290 тыс. Количество сельхозпредприятий увеличилось более чем вдвое – с 9,5 тыс. до 21 тыс., а крестьянских и фермерских хозяйств и ИП – со 194 тыс. до 269 тыс.

Посевная площадь выросла с 18,3 до 23,2 млн. га. При этом изменилось соотношение выращиваемых культур: доля зерновых снизилась с 81% до 69%, а масличных увеличилась с 4% до 17%.

В животноводстве существенно изменилось распределение поголовья между категориями хозяйств. По итогам предыдущей переписи на сельхозформирования приходилось 20% общего поголовья в пересчете на условные головы. В 2025 году их доля достигла 68%, а доля личных подсобных хозяйств составила 32%.

Перепись также дала сведения о технической оснащенности и работниках отрасли. В организованном секторе занято около 707 тыс. человек. Из учтенной самоходной сельхозтехники 57% эксплуатируется более 10 лет.

Итоги переписи представлены в интерактивных виджетах и дашбордах, электронных машиночитаемых таблицах и статистическом сборнике.

Пользователи могут узнать, сколько хозяйств работает в их регионе, какие культуры они выращивают, каким поголовьем и техникой располагают.

Интерактивные инструменты позволяют сравнивать территории и категории хозяйств, а электронные таблицы – скачать данные для самостоятельного анализа.

Помимо основных показателей, опубликованы сведения о применении агротехнологий и цифровых решений, кооперации, доступе к финансированию и инфраструктуре. Они помогут государственным органам планировать меры поддержки, бизнесу – оценивать потребности сельхозпроизводителей, исследователям – изучать изменения в отрасли.

По информации Бюро национальной статистики АСПИР. Данные размещены на сайте stat.gov.kz в разделе «Национальная сельскохозяйственная перепись 2025 года».