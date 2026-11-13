В животноводстве Казахстана будут применять передовые американские технологии ‎

Вопросы поставок высокопродуктивного племенного поголовья, внедрения передовой американской генетики стали главными темами переговоров вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина с руководством департаментов сельского хозяйства штатов Айдахо и Монтана, а также представителями агробизнеса США.

Встречи прошли в рамках рабочей поездки вице-министра в Соединенные Штаты Америки.

В ходе переговоров Амангалий Бердалин подчеркнул, что Казахстан, занимающий пятое место в мире по площади пастбищ (около 180 млн га), обладает колоссальным потенциалом для наращивания производства говядины, баранины и молочной продукции.

В текущем году по поручению Главы государства утвержден и реализуется Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы. Он предусматривает системную работу по улучшению генетики, укреплению кормовой базы, расширению финансирования, внедрению технологий и развитию переработки.

В рамках реализации Комплексного плана стороны обсудили технологическое партнерство в сфере воспроизводства стада.

Ключевым итогом поездки стало подписание меморандума о сотрудничестве между МСХ РК и американской компанией Trans Ova Genetics, LC.

Соглашение предусматривает создание в Казахстане специализированной эмбриологической лаборатории для получения, оценки, криоконсервации и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, обучение казахстанских специалистов с привлечением зарубежных экспертов.

В настоящее время в Казахстане реализуются шесть проектов полного цикла по производству красного мяса, а на юге страны строится первая специализированная скотная биржа.

Стороны договорились о сотрудничестве в обучении казахстанских специалистов проведению скотных аукционов по американским стандартам прозрачного ценообразования.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества двух стран названо молочное животноводство. Казахстан последовательно наращивает объемы производства молока и создает современную производственную инфраструктуру.

За последние годы в стране построено более 100 современных молочно-товарных ферм, средняя стоимость каждой составляет около 9 млн долларов.

Предусмотрено льготное кредитование строительства еще 50 высокоэффективных молочно-товарных ферм с применением цифровых технологий.

Американским компаниям предложено участвовать как в оснащении комплексов, так и в локализации сборки оборудования в РК с выходом на рынки Центральной Азии.

По итогам встреч стороны договорились перевести достигнутые договоренности в конкретные инвестиционные и торговые проекты с использованием компетенций штата Монтана в мясном скотоводстве и штата Айдахо – в промышленном молочном производстве и переработке.

Для сопровождения совместных инициатив МСХ РК организует постоянную рабочую площадку с участием госорганов, бизнеса и научных организаций.

«Уверен, что сочетание ресурсного потенциала Казахстана с технологиями и опытом американских партнеров позволит добиться взаимовыгодных результатов», – отметил Амангалий Бердалин по итогам поездки.