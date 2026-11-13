Лучшие участники AGRO IQ пройдут производственную практику на сельхозпредприятиях Германии

В Астане впервые состоялся республиканский интеллектуальный квиз «AGRO IQ: Білім және болашақ», объединивший более 70 студентов аграрных специальностей. В нем приняли участие 12 команд. Мероприятие приурочено ко Дню работников сельского хозяйства.

В финале встретились студенты трех ведущих аграрных вузов страны: Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина, Казахского национального аграрного исследовательского университета и Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.

Организаторами квиза выступили НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. Сейфуллина.

Сегодня в трех вузах, входящих в структуру НАНОЦ, по аграрным специальностям обучаются 10 172 студента. Еще 8 894 студента получают образование по аграрным направлениям в 20 других высших учебных заведениях РК.

В ходе квиза участники отвечали на вопросы по агрономии, ветеринарии, животноводству, агроинженерии, цифровому сельскому хозяйству и другим направлениям отрасли. Помимо профессиональных знаний, студентам предстояло продемонстрировать эрудицию, логическое мышление, скорость принятия решений и умение работать в команде.

По итогам соревнования лучшей была признана команда «Ой ордасы» (Казахский национальный аграрный исследовательский университет), II место заняла команда «Ақыл және достары» (Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. Сейфуллина), III место – «АГРО ҚЫРАН» (Казахский национальный аграрный исследовательский университет).

Победители и призеры получили памятные подарки и награды. Команде, занявшей первое место, вручили переходящий кубок AGRO IQ.

Помимо интеллектуального состязания, для студентов организовали тренинги по развитию профессиональных компетенций и лекции о современных тенденциях аграрной отрасли.

В качестве поддержки будущих специалистов учебный центр DEULA-Nienburg, предоставил возможность прохождения производственной практики для лучших участников на сельхозпредприятиях Германии.

Проект AGRO IQ призван способствовать развитию профессиональных и интеллектуальных способностей будущих специалистов, популяризации аграрного образования и привлечению молодежи к науке и современным технологиям в сельском хозяйстве.

Организаторы намерены сделать квиз ежегодным, чтобы он стал традиционной площадкой для обмена знаниями и интеллектуального соревнования студентов аграрных вузов Казахстана.