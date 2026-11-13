Казахстанская делегация приняла участие в международной выставке животноводства EuroTier 2026 в Ганновере (Германия). В рамках мероприятия достигнуты договоренности с европейскими партнерами по развитию племенного животноводства и локализации производства современной сельскохозяйственной техники в Казахстане.

В ходе выставки подписан меморандум о сотрудничестве между Молочной ассоциацией Казахстана и немецкой компанией Masterrind GmbH, специализирующейся на племенном животноводстве.

Партнерство предусматривает поставки высокопродуктивного племенного КРС, совершенствование генетического потенциала отечественного поголовья и повышение продуктивности молочных хозяйств. Стороны также проработают механизмы поставок племенных животных на более выгодных для казахстанских фермеров условиях, включая оптимизацию их стоимости.

Кроме того, казахстанская компания EFIM FARM TECHNOLOGIES подписала три соглашения о сотрудничестве с производителями оборудования из Италии, Германии и Ирландии. Договоренности предусматривают локализацию в Казахстане производства современной техники для молочных и животноводческих комплексов.

Так, с итальянской компанией Faresin планируется наладить выпуск самоходных и прицепных кормораздатчиков, с немецкой Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG — оборудования для перемешивания, откачки и сепарации жидкого навоза, с ирландской Dairymaster — современного доильного оборудования.

Локализация позволит внедрить передовые европейские технологии, расширить отечественную производственную базу и снизить зависимость от импортных поставок. Казахстанские фермеры смогут приобретать технику на условиях льготного лизинга в рамках действующих государственных программ поддержки.

Сотрудничество также предусматривает передачу инженерного опыта, подготовку отечественных специалистов и развитие сервисной инфраструктуры.

Достигнутые договоренности соответствуют задачам Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы и направлены на укрепление племенной базы, повышение продуктивности поголовья и технологическую модернизацию отечественного животноводства.