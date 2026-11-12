Еңбек адамы. От горнодобывающей промышленности к аграрному бизнесу

Почти 20 лет профессиональной деятельности Канат Альмухамедов посвятил горнодобывающей промышленности. Пройдя путь от специалиста до руководителя крупных предприятий, в 2018 году он решил кардинально изменить сферу деятельности и связать свою жизнь с аграрным сектором. Сегодня накопленный управленческий опыт помогает ему эффективно организовывать производство и реализовывать новые проекты.

«В сельское хозяйство я пришел после 20 лет работы в другой сфере. В АПК я уже более шести лет. Здесь совершенно другой ритм жизни, постоянное движение и новые задачи. Именно это меня заинтересовало. Я осознанно выбрал этот путь. Агросектор мне действительно близок», — рассказывает руководитель ТОО «Агрофирма «Приречное» Канат Альмухамедов.

Предприятие ведет деятельность сразу по нескольким направлениям. Одно из них — растениеводство. В распоряжении хозяйства имеется семь овощехранилищ общей вместимостью 12–13 тыс. тонн.

Они позволяют сохранять собранную продукцию и обеспечивать население овощами в межсезонье, вплоть до поступления нового урожая.

Земельный фонд включает 38 тыс. га пастбищ и 3,8 тыс. га пашни, из которых 1,8 тыс. га — орошаемые земли. В животноводстве основной акцент сделан на разведении крупного рогатого скота казахской белоголовой и аулиекольской пород. Общее поголовье приближается к 4 тыс. голов.

Важную роль в повышении эффективности производства играют инвестиции, модернизация и государственная поддержка. В текущем году хозяйство воспользовалось программой «Кең дала 2» для финансирования весенне-полевых и уборочных работ. Кроме того, в прошлом году при поддержке социально-предпринимательской корпорации были установлены восемь дождевальных установок китайского производства. Их применение позволяет повысить эффективность орошаемого земледелия и рациональнее использовать водные ресурсы.

Особое внимание уделяется условиям труда работников и социальной ответственности бизнеса. Хозяйство активно участвует в жизни сельского округа: оказывает спонсорскую помощь, поддерживает общественные мероприятия, содействует ремонту дорог и организации уличного освещения.

В планах — дальнейшее благоустройство населенного пункта. Предприятие поддерживает инициативу «Қаладан ауылға», направленную на повышение привлекательности сельской местности и улучшение качества жизни сельчан.

По мнению Каната Альмухамедова, для достижения устойчивых результатов необходимы инвестиции, современные технологии, эффективные меры государственной поддержки и квалифицированные специалисты.

Вместе с тем главным капиталом любого предприятия остаются люди — их профессионализм, знания и ответственное отношение к своему делу.

«У каждого из нас есть накопленный опыт. Впереди большие и масштабные планы, и я считаю, что все их можно реализовать. Главное — не останавливаться, быть активными, сохранять энергию и стремление двигаться вперед. Нужно ставить перед собой большие цели и последовательно трудиться для их достижения», — отмечает Канат Альмухамедов.