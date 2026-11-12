МСХ РК расширяет сеть агроклассов для ранней профориентации школьников

Министерство сельского хозяйства совместно с аграрными предприятиями и образовательными организациями развивает сеть агроклассов, ориентированных на раннюю профориентацию школьников и формирование интереса к современному сельскому хозяйству.

Основная задача — познакомить учащихся с перспективными направлениями агропромышленного комплекса, дать им первые практические навыки и помочь осознанно выбрать будущую профессию. Особое внимание уделяется сочетанию теоретического обучения с практикой на базе аграрных предприятий и научных организаций.

Проект реализуется в рамках Комплексного плана развития животноводства в Республике Казахстан на 2026–2030 годы. Документ предусматривает системные меры по обеспечению АПК квалифицированными кадрами и привлечению молодежи в аграрную отрасль.

Пилотный проект охватил Акмолинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области. В Акмолинской области в трех школах функционируют семь агроклассов. В Костанайской области агроклассы и агростудии открыты в шести школах.

В Северо-Казахстанской области инициатива реализуется в семи районах, где аграрные направления изучают 120 школьников. Программа охватывает растениеводство и животноводство и предусматривает участие сельхозпредприятий в образовательном процессе.

К занятиям привлекаются преподаватели Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева. Для учащихся также организуются экскурсии в Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, где они смогут познакомиться с научными разработками и современными агротехнологиями. В дальнейшем планируется открытие агроклассов по механизации сельского хозяйства.

Важная особенность проекта — непосредственная связь образования с реальным производством. Школьники получают возможность знакомиться с сельскохозяйственной техникой и оборудованием, изучать современные технологии и наблюдать за работой аграрных предприятий.

Таким образом, агроклассы формируют раннюю профессиональную ориентацию и создают условия для последовательного перехода от школьного обучения к профильному образованию и дальнейшему трудоустройству в АПК. Для сельхозпредприятий это возможность заранее выстраивать взаимодействие с потенциальными кадрами, а для отрасли — формировать кадровый резерв и повышать привлекательность аграрных профессий среди молодежи.