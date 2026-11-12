Казахстан занял третье место в мире по площади земель, охваченных восстановительными мероприятиями. Согласно первому глобальному докладу ООН «Nature’s Comeback», в стране такие работы проводятся на территории 8,13 млн га, что составляет около 3% общей площади республики.

Доклад подготовлен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии.

По представленным данным, Казахстан уступает по площади земель, охваченных восстановительными мероприятиями, только КНР (127,4 млн га) и Монголии (12,18 млн га).

Наряду с реализацией восстановительных мероприятий Министерство сельского хозяйства последовательно усиливает работу по сохранению и рациональному использованию земельных ресурсов. Особое внимание уделяется оценке состояния почв, выявлению деградированных участков и внедрению цифровых инструментов мониторинга.

В 2025–2026 годах электронными картами деградации земель охвачено 114 млн га. По результатам обследований выявлено 2,7 млн га деградированных сельскохозяйственных угодий. Эти данные позволяют оценивать состояние земель, определять приоритетные территории и планировать адресные меры по предотвращению деградации и сохранению плодородия почв.

Важным этапом совершенствования государственной политики в этой сфере стало принятие 8 июля 2026 года Закона Республики Казахстан «Об охране почв». Документ закрепляет правовые механизмы обследования, охраны и восстановления почв, формируя законодательную основу для системной защиты земельных ресурсов.

В настоящее время Министерство совместно с местными исполнительными органами прорабатывает региональные планы мероприятий в области охраны почв. Они предусматривают комплекс мер по предупреждению деградационных процессов, восстановлению земель сельскохозяйственного назначения и сохранению их продуктивности.

Таким образом, Казахстан последовательно укрепляет систему управления земельными ресурсами, сочетая международные подходы к восстановлению экосистем с цифровым мониторингом, совершенствованием законодательства и региональным планированием.

Ключевая задача — не только восстанавливать уже деградированные территории, но и своевременно предотвращать ухудшение состояния почв, сохраняя плодородие и продуктивный потенциал земель для будущих поколений.