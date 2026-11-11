Выявлены нарушения при ввозе 605 тыс. куриных яиц из РФ

На ветеринарном контрольном посту «Сырым» пресечена перевозка крупной партии пищевых куриных яиц из Российской Федерации с нарушением требований к маркировке продукции.

Два грузовых автомобиля, следовавших из Самарской области в Кызылординскую область, перевозили 605 тыс. штук куриных яиц. В ходе ветеринарного контроля установлено отсутствие маркировочных этикеток на внешней упаковке продукции.

В связи с выявленными нарушениями оба транспортных средства возвращены в обратном направлении. В отношении водителей составлены административные протоколы по статье 406 Кодекса РК об административных правонарушениях с наложением штрафов.

Представителям грузоперевозчика разъяснены требования ветеринарно-санитарного законодательства РК и Евразийского экономического союза, в том числе положения Решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

Всего с начала текущего года на ветеринарных контрольных постах региона зафиксировано 294 нарушения. В результате контрольных мероприятий в обратном направлении отправлены 294 транспортных средства, в отношении 147 лиц приняты меры административного воздействия.

Министерство сельского хозяйства призывает участников внешнеэкономической деятельности и грузоперевозчиков строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования страны и Евразийского экономического союза.

Наличие необходимой маркировки, правильное оформление ветеринарных сопроводительных документов и соответствие перевозимой продукции установленным нормам являются обязательными условиями ее законного перемещения через государственную границу и обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности страны.