В Казахстане идет завоз сельскохозяйственных животных по программам «Игілік» и «Береке». По условиям займов приобретенное поголовье необходимо застраховать. Стоимость страхования для сельхозтоваропроизводителей существенно снижает государственная субсидия - она покрывает 80% страховой премии.

«Игілік» и «Береке» предусматривают финансирование приобретения племенного поголовья. По «Игілік» можно приобрести импортное племенное поголовье КРС и МРС, а также отечественное и импортное племенное поголовье лошадей, верблюдов, свиней, маралов и пчелосемьи. Программа «Береке» рассчитана на хозяйства, приобретающие крупные партии импортного племенного КРС и МРС.

Приобретенное поголовье необходимо поставить на учет, обеспечить его содержание и ветеринарное сопровождение, а также оформить страховую защиту. Последнее является условием займа. Поэтому при завозе животных вопрос страхования возникает непосредственно вместе с их приобретением.

Речь идет не только о защите от болезней. Страховые продукты для животноводства предусматривают покрытие широкого перечня рисков. В него входят инфекционные, инвазионные и незаразные заболевания, а также несчастные случаи — удар молнии, поражение электрическим током, солнечный или тепловой удар, переохлаждение, удушение, нападение диких животных, отравление, укусы змей и насекомых, утопление, падение в ущелье и другие травматические повреждения, несовместимые с жизнью.

Отдельный блок - природные явления и стихийные бедствия. В зависимости от выбранного страхового продукта защита распространяется на наводнения, затопления, подтопления, половодья и паводки, сели, лавины, оползни, обвалы, ураганы, циклоны, штормы, смерчи, шквалы и град. Также страховым риском может быть пожар.

Предусмотрено страхование и на случай обязательного изъятия и уничтожения животных при регистрации особо опасных болезней. В эту категорию входят, в частности, сибирская язва, ящур, бруцеллез и туберкулез.

Страховать можно КРС, МРС, лошадей, свиней и сельскохозяйственную птицу. Договор заключается на 3, 6, 9 или 12 месяцев. Срок можно подобрать с учетом производственного цикла хозяйства, например, для предприятий, где содержание и реализация поголовья не привязаны к полному календарному году.

Для сельхозтоваропроизводителя принципиальный момент - размер собственных расходов. Из общей суммы страховой премии он оплачивает 20%, остальные 80% субсидируются государством. Такая модель действует в рамках системы субсидирования страховых премий в АПК.

Оформить страхование можно онлайн через информационный сервис QALQAN на платформе Kezekte.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться с использованием ЭЦП, выбрать страховой продукт, страховую компанию и объект страхования, после чего заключить электронный договор. Животные, заявленные на страхование, должны быть зарегистрированы в системе идентификации сельскохозяйственных животных. В качестве выгодоприобретателя может быть указан сам фермер или кредитор.

При наступлении страхового события заявление также подается через электронную систему. Страховая выплата производится в соответствии с условиями конкретного договора; размер выплаты зависит от выбранного продукта, страховой суммы и предусмотренной франшизы.

Аграрная кредитная корпорация, входящая в группу компаний Холдинга «Байтерек», является оператором агрострахования и обеспечивает механизм реализации государственной поддержки, позволяющий снижать риски аграриев.