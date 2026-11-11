В Сырдарьинском районе Кызылординской области состоялся запуск комплекса по сушке и хранению кукурузы – первого этапа инвестиционного проекта «Кызылординский крахмало-паточный завод». Проект общей стоимостью 40 млрд тенге направлен на развитие перерабатывающей промышленности, расширение производства сельскохозяйственной продукции и повышение инвестиционного потенциала агропромышленного комплекса региона.

Проект реализуется в два этапа на территории площадью 35 га. В рамках первого этапа введен в эксплуатацию комплекс, обеспечивающий единовременное хранение 20 тыс. тонн кукурузы. На втором этапе предусмотрено строительство завода по глубокой переработке кукурузы с производством крахмала и патоки.

Реализация проекта позволит сформировать в регионе современную инфраструктуру хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, обеспечить дополнительные возможности для сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводителей и создать условия для дальнейшего увеличения посевных площадей кукурузы.

Кроме того, развитие перерабатывающих мощностей будет способствовать диверсификации сельскохозяйственного производства и увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

В текущем году в регионе кукуруза на зерно была посеяна на площади 11 тыс. га. По итогам уборочной кампании собрано более 60 тыс. тонн зерна.

В целях дальнейшего развития данного направления и обеспечения сырьевой базы будущего предприятия утверждена специальная Дорожная карта. Согласно планам, в 2027 году площадь посевов кукурузы предполагается увеличить до 28 тыс. га.

Особое внимание в рамках реализации проекта уделяется развитию производственной кооперации между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями. Наличие современных мощностей для сушки и хранения продукции, а в дальнейшем – ее глубокой переработки позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства, обеспечить стабильность каналов сбыта и создать дополнительные стимулы для развития кукурузоводства в регионе.

Реализация проекта соответствует задачам по наращиванию объемов переработки сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций в АПК и формированию устойчивой производственной инфраструктуры, ориентированной на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.