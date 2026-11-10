Жас фермер. От строительного бизнеса к современному животноводству в Жетісу

Сменить строительную отрасль на сельское хозяйство, освоить новую для себя сферу и создать собственное животноводческое предприятие – такой путь выбрал молодой предприниматель Азат Копжасаров из области Жетісу. Сегодня он развивает мясное скотоводство, внедряет современные технологии выращивания и откорма животных и планирует создать агропромышленный комплекс полного цикла.

Профессиональный путь Азата Копжасарова изначально не был связан с аграрной отраслью. Он родился в 1996 году в Алматы, получил образование по специальности «Организация и нормирование труда» и окончил университет «Нархоз» с отличием.

Трудовую карьеру начал в группе компаний «Alageum Electric» в качестве HR-специалиста. Позже перешел в строительный бизнес, где возглавил ТОО «Нур Строй». На протяжении пяти лет участвовал в реализации крупных строительных проектов в Туркестане, приобрел опыт управления коллективом, организации производственных процессов и ведения бизнеса.

Однако со временем предприниматель решил сменить сферу деятельности и связать дальнейшее развитие с сельским хозяйством.

В 2025 году он создал ТОО «NAT AGRO» и последние два года целенаправленно занимается животноводством, изучает особенности отрасли и выстраивает собственную модель производства.

При организации хозяйства Азат Копжасаров сделал ставку на современные технологии мясного скотоводства и применение австралийского опыта содержания и выращивания животных.

В хозяйстве разводят четыре породы крупного рогатого скота: герефордскую, казахскую белоголовую, аулиекольскую и абердин-ангусскую. Проектная мощность откормочной площадки составляет до 2 200 голов. В настоящее время здесь содержится 1 200 голов КРС.

Для обеспечения производственной деятельности предприятие располагает 9,6 га земли под откормочную площадку, 360 га орошаемых и 4 тысячами га пастбищных угодий. В перспективе хозяйство планирует выйти на объем производства до 1 500 тонн мяса в год.

Развитие предприятия имеет значение не только для самого бизнеса, но и для сельской экономики. На сегодняшний день здесь создано 21 постоянное рабочее место.

Расширение производства позволит сформировать дополнительные возможности для трудоустройства местного населения и развития смежных направлений аграрного бизнеса.

При этом планы молодого предпринимателя выходят далеко за рамки увеличения поголовья. Следующим этапом развития станет реализация инвестиционного проекта по созданию в Аксуском районе интегрированного агропромышленного комплекса полного цикла. Общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд тенге.

Проект предусматривает объединение основных этапов производства в единую технологическую цепочку: от откорма скота до убоя, хранения и реализации готовой мясной продукции. Это позволит предприятию развивать собственную производственную инфраструктуру, повышать эффективность работы и увеличивать добавленную стоимость выпускаемой продукции.

Для Азата Копжасарова сельское хозяйство стало не просто новым направлением бизнеса, а долгосрочным инвестиционным проектом. Его цель – сформировать современное конкурентоспособное хозяйство, последовательно наращивать производственные мощности и вносить вклад в увеличение отечественного производства мяса.

История молодого предпринимателя показывает, что аграрный сектор открывает новые возможности для инициативной молодежи. В сельское хозяйство приходят специалисты с разным профессиональным опытом, привнося современные управленческие подходы, технологии и инвестиции. Такие проекты способствуют не только развитию животноводства, но и созданию рабочих мест, укреплению сельской экономики и формированию нового поколения казахстанских фермеров.